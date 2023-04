Czym jest kleik ryżowy?

Można śmiało powiedzieć, że ta potrawa znana jest pod każdą szerokością geograficzną. Swoją popularność zawdzięcza prostocie podczas przygotowania i prozdrowotnym właściwościom.

Kleik ryżowy to papka przygotowana na bazie gotowanego ryżu, którą bardzo często serwuje się w towarzystwie gotowanej marchewki. Kleik przygotowuje się z ryżu jaśminowego, arborio lub ryżu basmati i gotuje się go w wodzie, lub mleku.

Kleik ryżowy jest nierozłącznym elementem kuchni Azji Południowej i Wschodniej, ale chętnie jadany jest również na Starym Kontynencie, w tym w Polsce.

Kleik, jako że przygotowywany jest z ryżu, jest potrawą wysokowęglowodanową. Zawiera w sobie:

witaminy z grupy B

kwas foliowy

żelazo

magnez

cynk

fosfor

miedź

selen

Zdjęcie Kleik przygotowuje się z ryżu jaśminowego, arborio lub ryżu basmati i gotuje się go w wodzie lub mleku / 123RF/PICSEL

Kleik ryżowy - właściwości zdrowotne

Kleik ryżowy polecany jest osobom mierzącym się z dyskomfortem związanym z układem pokarmowym. Jedzenie kleiku ryżowego łagodzi objawy zatrucia, niestrawność, biegunki i wzdęcia.

Ponadto przyspiesza leczenie wątroby, trzustki, nieżytu żołądka i dwunastnicy. Kleik nie zawiera w sobie gluteny, dlatego sięgają po niego ludzie cierpiący na celiakię. Jest również popularnym antidotum podczas przechodzenia grypy żołądkowej.

Kleik ryżowy stanowi wsparcie dla poprawnej pracy układu immunologicznego, a zawarty w nim magnez zbawiennie wpływa na pracę mózgu, wzmacniając koncentrację i pamięć.

Kleik ryżowy bardzo często podawany jest dzieciom od szóstego miesiąca życia, które cierpią na bolesne kolki. Należy jednak pamiętać, by wcześniej zblendować miksturę aż do uzyskania gładkiej konsystencji.

Zdjęcie Kleik ryżowy jest doskonałym remedium na różnego rodzaju problemy związane z układem pokarmowym / 123RF/PICSEL

Polecany jest również kobietom starającym się zajść w ciążę, a to z uwagi na występujące w nim witaminy z grupy B oraz kwas foliowy, które sprzyjają zapłodnieniu.

Jak zrobić kleik ryżowy?

Sto gramów ryżu wkładamy do garnka wypełnionego litrem zimnej wody lub mleka, włączamy moc pod palnikiem i gotujemy na bardzo wolnym ogniu przez minimum 30 minut.

Jeśli mamy do czynienia z ryżem pakowanym w torebki foliowe, powinniśmy go z niej przesypać bezpośrednio do garnka. Po oko 30 minutach gotowania ryż powinien się rozwarstwiać, tworząc klejącą papkę. Tak ugotowany ryż odstawiamy do ostygnięcia.