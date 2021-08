Produkty, które najdłużej zalegają w żołądku. Uważaj!

Niepogryzione produkty zalegają w żołądku najdłużej

Jest tu ktoś, kto nigdy nie jadł w biegu? Śmiem wątpić. Świat galopuje, a my próbujemy dotrzymać mu kroku. Coraz częściej można zobaczyć ludzi jedzących w trakcie pracy, przy biurku, z nosem w monitorze komputerowym (nie bez powodu w klawiaturach jest tak dużo resztek pokarmowych!), w samochodach czy idących chodnikiem z kupioną kanapką lub produktem typu fast food.



Co się dzieje, gdy jemy bezrefleksyjnie? Skoncentrowani na obowiązkach lub dźwiękach ulicy zupełnie nie czujemy smaku jedzenia. Szokujące jest, jak wielu ludzi nie potrafi sobie przypomnieć, co jadło na śniadanie. Nawet pacjenci w gabinecie dietetycznym, do którego przychodzą przecież rozmawiać o żywieniu, często nie pamiętają nie tylko smaku, ale też składu ostatniego zjedzonego dania.

Reklama

Jedzenie w biegu to prosta droga do połykania wielkich, niepogryzionych kęsów. I wejdźmy teraz w "buty" żołądka. Zamiast wstępnie nadtrawionej przez obecne w ślinie enzymy trawienne papki, dostaje na przykład pół kajzerki, którą musi sam strawić. Trudna to praca, bo każdy odcinek przewodu pokarmowego ma swoje zadania i kompetencje. To trochę tak, jakby pracownik, który przy taśmie produkcyjnej jest odpowiedzialny za polerowanie złożonych długopisów, musiał je najpierw za kogoś złożyć, czyli wykonać nie tylko swoją pracę. Nie fundujmy żołądkowi takich atrakcji. Wielkie kęsy to niemal gwarantowany dyskomfort trawienny. Taki bunt przeciążonego żołądka, któremu ktoś narzuca więcej, niż on potrafi zrobić.

Mięso: wyjątkowo długo zalega w żołądku

Mięso jest skarbnicą pełnowartościowego białka i cennym źródłem żelaza, ale jest też ciężkostrawne i wymaga od żołądka zdecydowanie więcej niż na przykład kawałek pieczywa. Ogromne znaczenie ma tu też porcja i sposób przygotowania mięsa. Duży, smażony w głębokim tłuszczu kawałek to poważne wyzwanie.



Kiełbasa smażona na grillu też nie będzie dla żołądka przysłowiową bułką z masłem. Łatwiejsze dla naszych trzewi będzie mięso gotowane w wodzie lub na parze albo zapiekane w piekarniku.

Zdjęcie Produkty mączne wymagają wyjątkowo długiego trawienia / 123RF/PICSEL

Produkty mączne: lubią zalegać w żołądku

Duża porcja pierogów, zwłaszcza z mięsem, pokaźna porcja makaronu, lubiane przez Polaków kluski śląskie, kopytka i inne mączne frykasy również są poważnym wyzwaniem dla żołądka. Po takich produktach warto dać mu więcej czasu na regenerację i, co najważniejsze, nie wypełniać żołądka zbędnymi dodatkami w postaci tłustych sosów.

Produkty, które długo zalegają w żołądku

Wśród produktów spożywczych, które są dla żołądka i całego układu pokarmowego poważnym wyzwaniem wymienić trzeba:

- tłuste sosy, zarówno te na bazie majonezów, jak i z dodatkiem mąki;

- produkty typu fast food: smażone najczęściej na tłuszczu, który nie jest wymieniany wystarczająco często i pełne chemicznych dodatków do żywności;

- bób i inne rośliny strączkowe, choć są warzywami, wymagają od naszych trzewi więcej pracy niż chociażby pomidor, dlatego ważne, by zachować umiar w ich spożywaniu;

- śliwki i czereśnie należą do najbardziej wymagających dla żołądka owoców, oczywiście warto je jeść, bo są skarbnicą wartości odżywczych, ale kluczem, jak zawsze, jest umiar;

Zdjęcie Wszystkie grzyby są ciężkostrawne i dotyczy to także pieczarek / 123RF/PICSEL

- grzyby, zarówno suszone, jak i wtedy, gdy do przygotowania dania wykorzystujemy świeże okazy. Zupa grzybowa jest dla naszych trzewi zdecydowanie trudniejsza do strawienia niż chociażby ogórkowa. Niemałym wyzwaniem jest też jajecznica z grzybami czy przygotowywane na ich bazie sosy. Bardzo trudnym dla żołądka połączeniem są dania mięsno-grzybowe. A przecież polska kuchnia takie lubi.

Ewa Koza, mamsmak.com



***

Zobacz również:

Zioła, które przyspieszają trawienie i metabolizm

Sposoby na poprawę trawienia

Kiedy pojawia się nerwica żołądka? Jak sobie z nią radzić?