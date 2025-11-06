Spis treści: Obiad na 11 listopada - pomysły na jesienne dania Zupa na 11 listopada - szybka smaczna i pożywna Danie główne na 11 listopada - postaw na szybkie klopsiki z kurczaka Słodki deser na 11 listopada - prosty i szybki

Obiad na 11 listopada - pomysły na jesienne dania

Listopad szykuje się dość chłodny, dlatego warto pomyśleć o rozgrzewających daniach, które podasz swoim gościom. Co jeść na 11 listopada? To również ostatni moment, aby skorzystać z sezonowych warzyw i owoców. Z tego powodu nasz pomysł na obiad 11 listopada będzie opierał się na produktach typowo jesiennych.

W ten dzień warto przygotować obfity i pełen wartości odżywczy obiad składający się z zupy, drugiego dania i obiadu. Pozwoli to przedłużyć celebrację posiłku przy stole i spędzić z najbliższymi miłe chwile. Jednocześnie wiemy, że nie każdy ma czas, aby długo siedzieć w kuchni. Nasze pomysły na posiłki tego dnia są sycące, ale i szybkie w przygotowaniu. Tak, abyście zdążyli wybrać się na spacer czy patriotyczne obchody 11 listopada.

Zupa na 11 listopada - szybka smaczna i pożywna

Nic bardziej nie kojarzy się z listopadem i jesienią jak właśnie dynie. To czas, w którym smakują najlepiej, dlatego warto to wykorzystać i podać je swoim gościom w formie rozgrzewającej zupy krem.

Zupa krem z dyni rozgrzewa i syci - jest więc idealna na jesienną porę 123RF/PICSEL

Składniki 600 g dyni

3 średnie ziemniaki

1 cebula

600 ml bulionu

200 ml mleka

3 łyżki oliwy

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Dynię obierz ze skórki i pozbądź się pestek. Następnie pokrój ją w kostkę. Jeśli wybrałaś dynię hokaido, nie musisz ją obierać, ponieważ ma jadalną skórkę. Zupa przygotowana z tego gatunku dyni będzie wyjątkowo słodka. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Cebulę obierz z łupin i pokrój na pióra. Przygotuj garnek i wlej na jego dno oliwę. Następnie na lekko rozgrzany tłuszcz wrzuć cebulę i podsmażaj ją, dopóki się nie zeszkli. Do cebuli dorzuć ziemniaki i dynię. Smaż kilka minut, a następnie zalej bulionem i gotuj ok. 20-30 minut. Kiedy warzywa będą miękkie, dodaj mleczko i zblenduj je na gładki krem. Postaw na gazie i zagotuj. Przed podaniem dopraw solą i pieprzem.

Zupę krem możesz podawać z grzankami oprószonymi aromatycznymi ziołami i posmarowanymi masłem czosnkowym. Doskonałym pomysłem jest także podawanie jej z kaszą gryczaną jęczmienną czy jaglaną. Kasza zwiększy jej kaloryczność i wzbogaci o cenne składniki pokarmowe.

Przepisów na jesienne zupy krem jest wiele. Jeśli nie przepadasz za smakiem dyni, wypróbuj zupę serowo-brokułową. Przepisem na nią dzieli się Agnieszka Tkacz na portalu Teraz gotuję.

Danie główne na 11 listopada - postaw na szybkie klopsiki z kurczaka

Tradycyjnie na 11 listopada podaje się obiad przygotowany z gęsiny. Dlaczego? W tym dniu wypada również święto św. Marcina z Torus. Według legendy to gęsi swoim gęganiem zdradziły kryjówkę świętego, który uciekał, nie chcąc objąć urzędu biskupa. Z tego powodu w dniu jego święta podaje się właśnie gęsinę.

Idealne danie na jesień. Klopsiki w wersji wege lub mięsnej 123RF/PICSEL

W tym roku proponujemy jednak zupełnie inne danie główne, choć również wykorzystujące mięso drobiowe. Klopsiki z kurczaka w sosie pomidorowym będą strzałem w dziesiątkę, ponieważ każdemu przypadną do gustu.

Składniki:

Składniki 500 g filetu z piersi kurczaka

1 czerstwa kajzerka

2 ząbki czosnku

1 jajko

1 łyżeczka majeranku

½ łyżeczki słodkiej papryki

125 ml bulionu drobiowego

masło klarowane (do smażenia)

1 puszka pomidorów krojonych

1 mała cebula

1 łyżeczka bazylii

sól, pieprz, cukier (do smaku)

Przygotowanie:

Namocz kajzerkę w małej ilości wody, następnie odsącz ją z jej nadmiaru. Mięso wraz z bułką zmiel w maszynce na średnich oczkach. Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do mięsa wraz z jajkiem, majerankiem i słodką papryką, solą i pieprzem. Wymieszaj wszystkie składniki dłonią. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na patelni na jednej łyżce oliwy. Cebulę zdejmij z patelni i dodaj do mięsa. Wilgotnymi dłońmi formuj małe pulpeciki. Na maśle klarowanym lub oliwie podsmaż pulpeciki z obu stron. Zalej pulpeciki bulionem i gotuj przez ok. 5-7 minut. Dodaj pomidory z puszki i gotuj przez 10 min. Na koniec spróbuj sos i dopraw bazylią oraz ewentualnie solą, pieprzem czy cukrem.

Pulpeciki z kurczaka możesz podawać z ziemniakami w tradycyjnej wersji. Równie dobrze smakują z ryżem lub makaronem. Danie możesz wówczas dodatkowo oprószyć serem.

Inną alternatywę dla gęsiny zaproponował Tomasz Kromp na portalu Teraz gotuję. Jest to równie dobra propozycja na obiad na 11 listopada.

Słodki deser na 11 listopada - prosty i szybki

Na koniec proponujemy podać deser, który doskonale będzie pasował do popołudniowej kawy czy herbaty. Po sytym obiedzie to lekkie ciasto jogurtowe ze śliwkami stanie się idealnym zwieńczeniem obiadu.

Placek ze śliwkami to ciasto, które świetnie sprawdzi się na początku jesieni kasia2003 123RF/PICSEL

Składniki:

Składniki 1 szklanka jogurtu naturalnego

3 szklanki mąki

2 szklanki cukru

1 szklanka oleju

3 jajka

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 kilograma śliwek

Sposób przygotowania:

Śliwki dokładnie umyj, przekrój na pół i wyjmij pestki. W misce wymieszaj mokre składniki: jogurt, jajka, olej. W osobnym naczyniu przesiej mąkę, dodaj do niej cukier i proszek do pieczenia. Suche i mokre składniki połącz ze sobą i wymieszaj szpatułką. Gotowe ciasto wylej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzch ułóż połówki śliwek. Ciasto piecz przez 40 min w piekarniku nagrzanym do 180 st. Celsjusza.

Przed podaniem ciasta możesz posypać je cukrem pudrem. Ciasto jest lekkie i wykorzystuje sezonowe owoce. Na portalu Interia Kobieta Karolina Woźniak zaproponowała przepis na ciasto budynkowe, które równie dobrze sprawdzi się na 11 listopada. Jest lekkie i szybkie w przygotowaniu.

