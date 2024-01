Rogaliki z nadzieniem - składniki

Przygotowanie rogalików będzie szybkie i przyjemne, jeśli wykonamy je metodą 1:1:1, czyli używając takich samych proporcji składników. Oto potrzebne składniki:

300 g mąki pszennej,

300 g twarogu sernikowego,

300 g zimnego masła,

powidła lub ulubiony dżem/krem czekoladowy

cukier puder

Zdjęcie Kruche rogaliki najlepiej smakują z cukrem pudrem / 123RF/PICSEL

Rogaliki z nadzieniem - przepis

Do naczynia wsypujemy mąkę i dodajemy masło oraz twaróg sernikowy, który powinien zawierać śmietankę i kultury bakterii fermentacji mlekowej. Całość dokładnie łączymy ze sobą, wyrabiamy i ugniatamy do powstania jednolitego ciasta. Tak przygotowane ciasto kroimy na dwa równe kawałki i formujemy z nich dwie kule. Owijamy je folią spożywczą i chowamy do lodówki na pół godziny.

Po tym czasie stolnicę oprószamy mąką, a kule rozwałkowujemy. Ciasto kroimy na osiem części - dokładnie tak samo, jak w przypadku krojenia pizzy w trójkąty. Na podstawę każdego trójkąta nakładamy nadzienie - powidła, dżem lub krem czekoladowy. Nadzienie nabieramy małą łyżeczką.

Trójkąty zwijamy w stronę wierzchołka i formujemy rogaliki. Blachę piekarnika wyścielamy papierem do pieczenia i układamy przygotowane rogaliki. Pieczemy przez 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Rogaliki posypujemy cukrem pudrem. Smacznego!

