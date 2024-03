Co zamiast drożdży do racuchów?

Klasyczne ciasto na racuchy przygotowuje się z użyciem świeżych drożdży. Należy wkruszyć je do miski, wymieszać z cukrem, mąką i ciepłym mlekiem. Po ok. 20 minutach zaczyn jest gotowy do dalszego łączenia z pozostałymi składnikami oraz ponownego wyrastania. Taka metoda, choć efekt wychodzi wyjątkowo smakowity, ma jedną wadę. Wymaga od nas uzbrojenia się w cierpliwość na czas podwajania objętości.

Jeśli chcemy szybciej cieszyć się smakiem racuchów, możemy wyeliminować drożdże, a zastąpić je innymi składnikami. Jak usmażyć racuchy z jabłkami bez drożdży? To o wiele szybszy sposób, w którym nie tracimy czasu na wyrastanie ciasta. Wystarczy, że świeże drożdże zastąpimy sodą oczyszczoną lub proszkiem do pieczenia. Wymieszane składniki, wzbogacone o pokrojone jabłko, od razu nadają się do smażenia.

Smażenie racuchów z jabłkami - proste zasady

Miękkie i nasiąknięte tłuszczem racuchy to efekt, jakiego raczej nie chcemy zobaczyć na talerzu. Wiele osób skarży się na to, że ciasto na smakowite racuchy z jabłkami niczym gąbka chłonie olej wykorzystywany do smażenia. W ten sposób nie tylko stają się pozbawione smaku, ale dodatkowo stanowią obciążenie dla żołądka. Jak smażyć racuchy, by nie chłonęły tłuszczu? Okazuje się, że cały trik tkwi w odpowiedniej temperaturze produktu.

Pyszne racuchy 123RF/PICSEL

Doświadczeni kucharze zaznaczają, że nie może być ani zbyt niska, ani za wysoka. Jeśli tłuszcz nie osiągnie odpowiedniego punktu temperatury, placki nie zdążą się szybko ściąć i zabiorą nieco tłuszczu z patelni. Z drugiej strony szalejący pod patelnią ogień sprawi, że ekspresowo się spalą. W trakcie smażenia warto wykorzystać patent, który stosowały już nasze babcie. Zanim tłuszcz rozgrzeje się na patelni, dodajmy do niego kropelkę octu. Składnik ten będzie zupełnie niewyczuwalny podczas jedzenia, a uchroni racuchy przed utonięciem w oleju.

Jak zrobić racuchy bez drożdży?

Składniki na racuchy bez drożdży

1 szklanka mleka

200 g mąki pszennej

1 jajko

2 jabłka

szczypta soli

2 łyżeczki proszku do pieczenia

olej roślinny do smażenia

opcjonalne dodatki: cukier puder, dżem, miód

Przygotowanie racuchów bez drożdży

Do dużej miski wlewamy mleko, wbijamy jajko, doprawiamy solą i całość mieszamy. W kolejnym kroku do naczynia przesiewamy mąkę wraz z proszkiem do pieczenia i łączymy na gładką masę. Jabłka myjemy pod wodą, osuszamy, obieramy i pozbawiamy gniazd nasiennych. Na tym etapie możemy pokroić je w plastry, dość grubą kostkę lub zetrzeć na tarce. Przygotowane owoce dodajemy do ciasta i mieszamy. Na patelnię wlewamy porcję oleju i porządnie rozgrzewamy. Kiedy tłuszcz się podgrzeje, za pomocą chochelki wylewamy porcję ciasta i smażymy z obu stron przez 2-3 minuty. Po tym czasie racuchy nabiorą idealnie złotego koloru i będą nadawały się do ściągnięcia z patelni. Gotowe racuchy z jabłkami bez drożdży wykładamy na talerz zabezpieczony kawałkiem ręcznika papierowego. Placuszki pozostawiamy na chwilę, by oddały nadmiar tłuszczu, a następnie podajemy jeszcze ciepłe, oprószone cukrem pudrem, udekorowane dżemem lub miodem. Smacznego!

