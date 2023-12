Spis treści: 01 Z jakich gatunków przygotować rybę po grecku?

02 Przyprawy do ryby po grecku

03 Smakowita ryba po grecku - przepis tradycyjny

Z jakich gatunków przygotować rybę po grecku?

Chwytliwa nazwa przywodzi nam na myśl letnie wakacje na jednej z greckich wysp. Okazuje się jednak, że ryba po grecku z samym krajem w nazwie ma niewiele wspólnego. To kulinarny klasyk, który od lat gości na polskich stołach, nie tylko w okresie świątecznym, ale także podczas spotkań z rodziną lub znajomymi. Jaki gatunek ryby wybrać, by danie zawsze wychodziło wyśmienicie? Osoby wprawione w sztuce kulinarnej doradzają, by do ryby po grecku wybierać okazy chude.

Przygotowując przepis krok po kroku, dodamy tłuszcz do warzyw, dlatego nadmiernie tłusta ryba mogłaby stać się zbyt ciężka do przetrawienia. Wielu kucharzy uważa, że najsmaczniejsza w potrawie jest miruna, wyróżniająca się delikatnym mięsem oraz brakiem intensywnie rybiego zapachu. Ogromne znaczenie ma też to, że filety z miruny praktycznie nie posiadają ości. W przepisach napotkamy także sugestię, by sięgnąć po dorsza, morszczuka lub mintaja.

Przyprawy do ryby po grecku

Jak skomponować przyprawy do ryby po grecku?

Rozpływająca się w ustach ryba obficie przykryta kolorową pierzynką z warzyw nie dostarczy pełni doznań smakowych bez odpowiednio skomponowanych przypraw. Czym doprawiać rybę po grecku? Tradycyjnie łączymy ją z:

liściem laurowym,

zielem angielskim,

czosnkiem,

słodką papryką,

majerankiem,

solą,

pieprzem.

Smakowita ryba po grecku - przepis tradycyjny

Składniki na rybę:

1 kg filetów z ryby

½ szklanki mąki pszennej

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka pieprzu

1 łyżeczka oregano

olej roślinny do smażenia

Składniki na warzywa duszone:

4 średnie marchewki

2 korzenie pietruszki

1 duża cebula

1 mały seler

125 ml wody

4 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka cukru

3 ziarna ziela angielskiego

2 liście laurowe

1 łyżeczka słodkiej papryki

1/5 szklanki oleju roślinnego

Przygotowanie:

Warzywa dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, a następnie osuszamy i trzemy na tarce jarzynowej o największych oczkach. Cebulę obieramy z łupiny i kroimy w półplasterki. Na rozgrzany olej wrzucamy cebulę, podsmażamy do zeszklenia i dodajemy starte warzywa. Całość podgrzewamy jeszcze przez ok. 5 minut. Zawartość patelni solimy, doprawiamy liściem laurowym, pieprzem w ziarenkach oraz zielem angielskim. Mieszankę warzyw i przypraw podlewamy wodą, dodajemy koncentrat pomidorowy, cukier oraz sól do smaku. Dusimy na niewielkim ogniu, od czasu do czasu mieszając Na osobnej patelni rozgrzewamy olej i smażymy z obu stron filety rybne. Po skończonej obróbce termicznej odsączamy je na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu. Spód półmiska wykładamy miękkimi warzywami, na nich układamy rybę, a całość przykrywamy jeszcze jedną warstwą warzyw. Rybę po grecku możemy podawać na ciepło lub schować do lodówki i serwować po pełnym wystudzeniu. Smacznego!

