Autorką przepisu jest Melissa z konta Bake by Melissa. Na początku zaskoczyła swoich obserwujących, ponieważ przyzwyczajeni byli oni raczej do przepisów na słodkości, ale sałatka okazała się być tak niebanalna i wyglądała tak pysznie, że wielu Internautów postanowiło jej spróbować. Tego, co stało się później, nikt by się nie spodziewał. Może to za sprawą zachęcającej nazwy - Sałatka Zielonej Bogini - bo która z kobiet nie chce czasem poczuć się bosko? A może to dzięki łatwo dostępnym produktom użytym do jej wykonania? Tak czy owak, ten przysmak zyskał tak ogromną popularność, że filmiki dotyczące zachwytów nad nim mają wielomilionowe odsłony. Co jest takiego wyjątkowego w tej sałatce? Z pozoru nic, bo co może być wyjątkowego w kapuście i ogórku zielonym? Tak naprawdę całą "robotę" robi tutaj dressing. Zmiksowane w blenderze orzechy, szpinak, w niektórych wersjach też awokado, szczypior, oliwa, i zioła nadają sałatce wyjątkowego zielonego koloru, a smak jest bardzo intensywny. Dodatkowym atutem sałatki jest fakt, że śmiało można zrobić jej więcej, bo nie namaka wodą ani nie więdnie, a wręcz nabiera więcej smaku. Doskonale smakuje solo, jako dip do nachosów i jako dodatek do głównego dania. Spróbujcie!