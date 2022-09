Rosół to ponadczasowa, prosta w przygotowaniu zupa znana od wieków. Uwielbiamy ją jeść i chętnie przygotowujemy na rodzinne obiady, ważne spotkania oraz uroczystości. Każda gospodyni domowa ma swoje sprawdzone triki, dzięki którym rosół jest wyjątkowo smaczny i aromatyczny. Dla wielu jednak notoryczną zagwozdką pozostaje pytanie: "Co zrobić z resztkami po rosole?"

Kiedy zupa jest już zjedzona, a ugotowane kawałki warzyw oraz mięso zostają w garnku, wszystkie składniki można w prosty sposób wykorzystać do przyrządzenia wyśmienitych potraw. Zgodnie z ideą zero waste, zamiast do śmieci, pozostałości po rosole mogą trafić na talerz pod postacią pysznego dania. Co więc można przygotować z warzyw oraz mięsa po rosole?

Spis treści: 01 Jak wykorzystać warzywa z rosołu? Nie tylko warzywne kotleciki

02 Co zrobić z gotowanych warzyw po rosole?

03 Najsmaczniejsze zupy na rosole - nie tylko pomidorówka

04 Co zrobić z mięsem po rosole?

Jak wykorzystać warzywa z rosołu? Nie tylko warzywne kotleciki

Warzywa z rosołu można wykorzystać na wiele sposobów. Świetną opcją będzie przygotowanie warzywnych kotlecików, które można upiec w piekarniku lub usmażyć w panierce z bułki tartej. Podane z ziemniakami i sosem będą smaczną opcją na szybki obiad. Z warzyw można zrobić też zdrowe frytki. Wystarczy pokroić je w paski, obtoczyć w oliwie i przyprawach, a następnie włożyć do piekarnika na kilka minut. Ważne, aby nastawić piekarnik na wysoką temperaturę - ok. 200 st. C - wtedy warzywa złapią chrupkość.

Inna alternatywa na wykorzystanie warzyw z rosołu to wegetariańskie burgery. Marchewkę, pietruszkę, seler oraz cebulę wystarczy zblendować, dodać ulubione przyprawy, jajko odrobinę mąki, a następnie uformować placki, obtoczyć w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym oleju. Warzywa z rosołu można również wykorzystać jako dodatek do farszu krokietów czy pierogów.

Zdjęcie Z warzyw po rosole można przygotować wiele smacznych przekąsek jak i dań głównych / 123RF/PICSEL

Co zrobić z gotowanych warzyw po rosole?

Kuchnia Najgorsze, co możesz dodać do jarzynowej. Cała miska do wyrzucenia Co zrobić z warzywami z rosołu, jeśli nie chcesz przygotowywać czasochłonnych potraw? Najlepiej w tym przypadku postawić na szybkie przekąski. Zdecydowanie najlepszą opcją będzie sałatka jarzynowa, która cieszy się dużym powodzeniem wśród Polaków. Wystarczy pokroić warzywa w kostkę, doprawić solą oraz pieprzem i wymieszać z majonezem. Warzywa z rosołu poprawią smak sałatki.



Resztki po rosole sprawdzą się też do przygotowania szybkich potraw i przekąsek dla gości - to nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Warzywa z rosołu świetnie sprawdzają się np. do past kanapkowych. Można wykorzystać do tego również podsmażoną cebulę i pomidory.

Kolejna propozycja to babeczki wegetariańskie - tego typu przystawka z pewnością będzie cieszyć się zainteresowaniem na domowych imprezach. Podobnie jak pasztet na bazie pozostałości po rosole. Oczywiście można dodać do niego również mięso.

Zdjęcie Aromatyczne warzywa z rosołu dodatkowo podkręcą smak / 123RF/PICSEL

Najsmaczniejsze zupy na rosole - nie tylko pomidorówka

Może zdarzyć się też tak, że ilość rosołu, jaka została przygotowana, nie została zjedzona od razu, a kolejnego dnia domownicy mają ochotę na inną zupę. Nic trudnego - na bazie rosołu szybko przygotujesz wiele smacznych zup. Pomidorówka to już klasyk. Wystarczy dodać tylko przecier pomidorowy, makaron lub ryż i pyszna zupa gotowa.

Na rosole można też przygotować zupę cebulową, gulaszową, ogórkową czy krupnik. Wszystko w zależności od preferencji.

Zdjęcie Mięso z rosołu można wykorzystać do zrobienia pasztetu, kotletów mielonych czy farszu do pierogów / 123RF/PICSEL

Co zrobić z mięsem po rosole?

Po zagotowaniu rosołu pozostają nie tylko warzywa, ale również mięso - najczęściej jest to kurczak. Wiele osób decyduje się zapiec udka z przyprawami w piekarniku i podać do drugiego dania w towarzystwie ziemniaków oraz surówki. To świetny sposób na niemarnowanie jedzenia, ale opcje są też inne. Co jeszcze można zrobić z warzywami i mięsem z rosołu?

Mięso po rosole , zarówno drobiowe, jak i wieprzowe czy wołowe możesz wykorzystać również do przyrządzenia galarety . Ta przekąska jest bogatym źródłem witamin i kolagenu, która sprawdzi się na rodzinnych imprezach.

, zarówno drobiowe, jak i wieprzowe czy wołowe możesz wykorzystać również do przyrządzenia . Ta przekąska jest bogatym źródłem witamin i kolagenu, która sprawdzi się na rodzinnych imprezach. Mięso z rosołu, podobnie jak warzywa można także wykorzystać do zrobienia wspomnianych wcześniej przekąsek - pasztetu, pasty kanapkowej, ale również dań głównych - kotletów mielonych czy pieczeni. Nasycone aromatem z warzyw będą smakowały wyśmienicie.

- kotletów mielonych czy pieczeni. Nasycone aromatem z warzyw będą smakowały wyśmienicie. Z mięsa pozostałego po rosole przygotować też można bez trudu farsz do pierogów, uszek czy krokietów .

. Mięso wołowe po rosole będzie idealnie nadawało się do burgerów, które w towarzystwie świeżych warzyw i chrupiącej bułki możesz zjeść kolejnego dnia.

Jak widać, opcji jest bardzo wiele, zachęcamy więc do niemarnowania jedzenia i wykorzystywania resztek po rosole wedle gustu.

