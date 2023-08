Dlaczego ludzie uwielbiają naleśniki?

"Filet jest tani, zdrowy i można go szybko przyrządzić. Tak że trzy plusy i żadnego minusa" - swego czasu opowiadała jedna z uczestniczek pewnego programu telewizyjnego. Niemal identycznie jest w przypadku naleśników, ale nie będziemy upierać się, że to naleśnik z jakiegoś oceanu czy z Indii.

Pewne jest jedno - naleśniki jada się w każdym zakątku świata, gdyż są... tanie i można je szybko przyrządzić. Jednak, jak to w życiu bywa, naleśnik naleśnikowi nierówny, dlatego warto poznać pewien trik, który sprawi, że ciasto naleśnika nabierze doskonałej tekstury.

Naleśniki przygotowuje się zazwyczaj z mąki, jajek oraz mleka. Niestety w wielu przypadkach ciasto wychodzi wówczas gumowate i nie sprawia przyjemności podczas konsumpcji. Miłośnicy naleśników dodają także do mleka wodę gazowaną, co ma sprawić, że ciasto będzie lepiej napowietrzone. Rzecz jasna, jest w tym sporo racji.

Zdjęcie Naleśniki to jedna z najtańszych i najprostszych w przygotowaniu potraw / 123RF/PICSEL

Jednak istnieje jeszcze lepszy sposób, by ciasto naleśnika przypominało puszystą chmurkę wypełnioną bąbelkami. Sekret tkwi w jednym składniku.

Tajemniczy składnik do przygotowania naleśników

By pieścić podniebienie pysznym naleśnikiem, należy dodać do mleka wrzącej wody. Po co? Otóż wrzątek sprawia, że mąka się zaparza, co przekłada się na mięciutkie i lekkie ciasto po usmażeniu.

Zdjęcie Wrząca woda sprawi, że naleśniki będą puszyste jak chmurka / 123RF/PICSEL

Dodanie wrzątku może sprawić, że masa będzie rzadka, co może wzbudzić nasze obawy co do słuszności dodawania wrzącej wody. Nic bardziej mylnego. Odstaw taką masę na około 30 minut, a po tym czasie jej konsystencja będzie idealna do smażenia. Smacznego!

