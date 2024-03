Mąkę migdałową przesiewamy do miski, wsypujemy proszek do pieczenia oraz sól i dokładnie mieszamy.

Ciasto na bazie mąki migdałowej przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównujemy i posypujemy płatkami migdałowymi.

Formę z ciastem wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 st. C i pieczemy przez 30 minut. Skąd wiadomo, że chleb jest gotowy? Sprawdzimy to za pomocą patyczka, który po wbiciu powinien wyjść suchy.