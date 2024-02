W pierwszym kroku rozgrzewamy piekarnik do 170 st. C z opcją grzanie góra-dół, bez włączonego termoobiegu.

Do dwóch misek rozdzielamy żółtka i białka z jajek. Do naczynia z żółtkami dodajemy twaróg i miksujemy do połączenia.

Do miski z białkami dosypujemy szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Następny etap polega na delikatnym przeniesieniu piany z białek do masy serowej i wymieszanie całości na jednolitą konsystencję.

Masę sernikową z mlekiem skondensowanym wlewamy do wcześniej natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy.

Po włożeniu ciasta do piekarnika pieczemy je przez 45 minut w 170 st. C, a po upływie wyznaczonego czasu zmniejszamy temperaturę do 140 st. C i podpiekamy jeszcze przez 35-40 minut.