Skrzydełka z kurczaka to znakomity sposób na przygotowanie wybornej mięsnej przekąski, której smak zachwyci wszystkich! Chude, lekkie mięso, zapieczone w wyrazistej glazurze z miodu i czosnku, a do tego domowy dip jogurtowo-majonezowy z niebieskim serem pleśniowym - to aromatyczna, ciepła przekąska, która świetnie sprawdzi się również na przyjęcia. Przyrządzicie je dosłownie w kilka chwil!

Zdjęcie Zrób od razu więcej, bo szybko znikną z talerza /123RF/PICSEL

Składniki na skrzydełka 500 G SKRZYDEŁEK Z KURCZAKA

ŁYŻKA PRZYPRAWY DO KURCZAKA

ŁYŻKA SUSZONEGO CZOSNKU

ŁYŻKA MIODU Składniki na sos 150 ML JOGURTU

150 ML MAJONEZU

150 G SERA Z NIEBIESKĄ PLEŚNIĄ

PIEPRZ

SZCZYPIOREK

OLEJ

Zobacz, jak je zrobić:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przepis na skrzydełka z sosem z niebieskiego sera Interia Kulinaria

