Pędy sosny - jakie wybrać?

Młode pędy sosny mają najwyższą wartość odżywczą, gdy zbieramy je na przełomie kwietnia i maja (i przez cały piąty miesiąc roku). Najlepiej wybierać te, które są okryte łuskami i lepkie. Im więcej żywicy, tym wyższa wartość takiego pędu. Optymalnie sięgać po takie, których długość mieści się w przedziale między 5-10 cm. Dłuższe są zbyt twarde, by przygotować na ich bazie dobrej jakości syrop.

Jak zbierać młode pędy sosny?

Pokrywająca pędy żywica jest cenna, ale skutecznie plami ręce i ubrania, dlatego warto wyposażyć się w rękawice ochronne. Przydatny będzie też nóż lub mały sekator, żeby nie uszkadzać gałązek, z których będziemy zbierać pędy. I koszyk wiklinowy lub papierowa torba na zebrany surowiec.

Z jakich drzew zbierać pędy?

Jeszcze ważniejszy jest wybór drzewek. Warto poszukać sosen oddalonych od zabudowań i ruchliwych dróg, żeby zebrany surowiec nie był nasiąknięty spalinami i innymi zanieczyszczeniami. Zachowajmy też umiar w ilości pędów zerwanych z jednego drzewa. Nie pozbawiajmy go wszystkich, lepiej zbierzmy pędy z kilku sosen.

Syrop z młodych pędów sosny - sposób przygotowania

Składniki:

pędy sosny (objętość około 1,5 litra),

cukier,

woda.

Sposób przygotowania:

Oczyszczamy pędy sosny z brązowej łuski (można opłukać pędy pod bieżącą wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem, ale nie jest to konieczne). Kroimy pędy na małe, około centymetrowe kawałki. Jeśli zależy nam na szybkim efekcie, pędy można przełożyć do miski i ubić drewnianym tłuczkiem, co przyspieszy procedurę uzyskania syropu. Przekładamy pędy do wyparzonego słoika, każdą warstwę przesypując cukrem, w następujących proporcjach: trzycentymetrowa warstwa pędów, cztery łyżki cukru. Po zapełnieniu całego słoja zalewamy jego zawartość odrobiną przegotowanej, przestudzonej wody. Zakręcamy słój i odstawiamy go w ciepłe, dobrze nasłonecznione miejsce, pamiętając by co jakiś czas nim potrząsnąć, a gdy pojawi się już sok, przemieszać, żeby łączył się z cukrem. Zazwyczaj jest gotowy po tygodniu, jeśli jednak aura nam nie sprzyja, syrop może potrzebować kilku dodatkowych dni, czasem tygodni. Gotowy syrop sosnowy ma głęboką bursztynową barwę, jest słodki, gęsty i lepki. Przecedzony przelewamy do mniejszych słoiczków lub butelek i szczelnie zakręcamy. Przechowywany w zacienionym, chłodnym miejscu zachowa swoje lecznicze walory nawet przez 2 lata. Można go pasteryzować.

Syrop z pędów sosny naturalnym antybiotykiem?

Dzięki właściwościom wykrztuśnym syrop z pędów sosny może być skutecznym remedium na męczący kaszel, tak suchy, jak i mokry. Jednak jego największą zaletą jest działanie bakteriobójcze. Warto mieć go pod ręką w sezonie infekcyjnym. Nawet jeśli w organizmie toczy się infekcja wirusowa, dobrze wspierać jej leczenie syropem z pędów sosny, by nie doszło do nadkażenia bakteryjnego (najczęściej rozwija się w wyniku niedoleczonej infekcji wirusowej). Syrop z pędów sosny może uratować nas przed koniecznością zastosowania antybiotyku. Jest skuteczny zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.

Dzięki bogactwu składników aktywnych biologicznie (z naciskiem na przeciwutleniacze), wzmacnia system immunologiczny, łagodzi przykre dolegliwości wynikające z infekcji i skraca czas jej trwania. Ma właściwości przeciwzapalne i odkażające. Działa napotnie.

Jak stosować syrop z pędów sosny?

Profilaktycznie, dla wzmocnienia odporności, wystarczy jedna łyżeczka, najlepiej rano. Można spożyć go solo albo dodać do ciepłej (ale nie gorącej!) herbaty. Gdy dopadnie nas infekcja, warto zwiększyć dawkę - u dziecka do 3 łyżeczek na dobę, u dorosłego do 4.