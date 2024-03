Chrześcijanie łączą jajka ze zmartwychwstaniem i zwycięstwem życia nad śmiercią. Co ciekawe, skorupka, czyli zewnętrzna część jajka, symbolizuje wszystko to, co stare, a żółtko oznaczało triumf nowego. Dlaczego wkładamy jajka do wielkanocnego koszyka i podajemy podczas uroczystego śniadania? Obecność jajek ma przypominać o zwycięstwie Chrystusa i odrodzeniu się wiernych.