Orzechy makadamia - skąd pochodzą?

Orzechy makadamia pochodzą z drzewa o tej samej nazwie, które jest rodzimym gatunkiem w Australii. Orzechy te od tysięcy lat stanowią ważne źródło pożywienia Aborygenów australijskich, czyli rdzennych mieszkańców tego obszaru.

Drzewa makadamia uprawiane są także w innych regionach o klimacie subtropikalnym i tropikalnym, takich jak Hawaje, Kalifornia, RPA, Nowa Zelandia czy Kostaryka.

Jedni je uwielbiają, inni nienawidzą. Jak smakują orzechy makadamia?

Orzechy makadamia charakteryzują się delikatnym smakiem i kremową konsystencją. Niektórzy wyczuwają w nich lekko maślane nuty. Ich smak najczęściej porównywany jest z orzechami nerkowca, jednak są one od nich nieco słodsze i jednocześnie bardziej słone.

Jednakże ich charakterystyczny smak sprawia, że nie każdy jest fanem tych orzechów.

Orzechy makadamia najczęściej możemy kupić bez skorupki. Są one często podpiekane, przez co ich smak i aromat stają się jeszcze bardziej intensywne. Niekiedy też w sklepach dostaniemy orzechy w okrągłych i twardych łupinkach. Wówczas do ich otwarcia konieczny jest dziadek lub szczypce do orzechów.

Zdjęcie Orzechy makadamia możemy kupić zarówno obrane, jak i w skorupce / 123RF/PICSEL

Wartości odżywcze i właściwości orzechów makadamia. Dlaczego warto je jeść?

W składzie orzechów makadamia znajdziemy:

spore ilości białka,

zdrowe tłuszcze,

błonnik,

witaminy: B6, C, E;

kwas foliowy, ryboflawinę, tiaminę i niacynę,

minerały: wapń, żelazo, cynk, magnez, selen, fosfor, potas i sód,

kwasy tłuszczowe: nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone.

Mimo że orzechy makadamia uważane są za najtłustsze i najbardziej kaloryczne, mają one całą masę wartości odżywczych, które sprawiają, że warto włączyć je do codziennej diety.

Pamiętajmy też, że większość tłuszczów zawartych w orzechach makadamia to zdrowe tłuszcze nienasycone, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu właściwego poziomu cholesterolu.

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Pennsylvania State University (USA), opublikowanych w czasopiśmie "Journal of Nutrition", orzechy makadamia mogą przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego oraz jego "złej" frakcji LDL u osób z umiarkowaną hipercholesterolemią.

Zawartość selenu oraz unikalnych przeciwutleniaczy z grupy flawonoidów sprawia, że orzechy makadamia mogą być skutecznym środkiem zapobiegającym nowotworom. Ponadto, ich regularne spożywanie chroni nas przed anemią.

Tłuszcze zawarte w orzechach makadamia korzystnie wpływają na układ krążenia, zapobiegając chorobie niedokrwiennej serca i zawałowi serca. Ponadto pełnią istotną funkcję w utrzymaniu prawidłowej pracy mózgu. Regularne spożywanie orzechów makadamia wzmacnia także odporność naszego organizmu.

