Świąteczne ciasto bez pieczenia - składniki

Zanim zabierzemy się za przygotowanie ciasta świątecznego, które z powodzeniem zrobimy bez użycia piekarnika, należy zaopatrzyć się w niezbędne składniki. Oto one:

litr mleka,

dwa żółtka jaj,

trzy łyżki mąki pszennej,

trzy łyżki mąki ziemniaczanej,

trzy łyżki cukru pudru,

saszetka cukru waniliowego,

łyżka przyprawy korzennej lub piernikowej,

200 g masła,

400 g herbatników,

500 g masy krówkowej,

150 g powideł ze śliwek,

60 g orzechów włoskich,

60 g wiórków kokosowych,

Zdjęcie Masa krówkowa i budyniowa to podstawa dobrego ciasta / 123RF/PICSEL

Świąteczne ciasto bez pieczenia - przepis

Do naczynia wlewamy jedną szklankę mleka, dodajemy dwa żółtka jaj, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, cukier puder i cukier waniliowy. Wszystko dokładnie ze sobą łączymy.

Resztę mleka przelewamy do drugiego naczynia i zagotowujemy. Gdy mleko zacznie kipieć, wlewamy do naczynia roztwór przygotowany z mleka, żółtek, mąki pszennej i ziemniaczanej, cukru pudru i cukru waniliowego. Wszystko dokładnie mieszamy i zostawiamy do zagotowania. Tak powstały budyń przelewamy do naczynia i odstawiamy do wystygnięcia.

Masło o temperaturze pokojowej ubijamy do powstania puszystej masy. Do masy dodajemy po jednej łyżce budyniu i nadal ubijamy - aż zużyjemy cały budyń. Z powstałej masy 1/3 przekładamy do innego naczynia i dodajemy do niej masę krówkową i całość dokładnie miksujemy.

Zdjęcie Powidła śliwkowe doskonale przełamią słodki smak w cieście / 123RF/PICSEL

Formę, w której będziemy układać ciasto, wyścielamy papierem do pieczenia. Pierwszą warstwę układamy z herbatników, a na nie rozsmarowujemy masę krówkową, którą posypujemy drobno zmielonymi orzechami włoskimi.

Układamy kolejną warstwę herbatników i smarujemy je powidłami, a powidła okraszamy niewielką ilością przyprawy korzennej lub piernikowej. Następnie całość wykładamy częścią masy budyniowej. Na masę budyniową wykładamy trzecią warstwę herbatników, a na herbatniki masę krówkową i ponownie posypujemy przyprawą piernikową lub korzenną.

Układamy ostatnią warstwę herbatników i smarujemy je pozostałą częścią masy budyniowej. Całość posypujemy wiórkami kokosowymi. Tak przygotowane ciasto zamykamy do lodówki na całą noc.

