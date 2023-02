Oryginalne podana i wyjątkowa w smaku. Szarlotka w słoiku z kruszonką i karmelem to ciekawa propozycja zarówno na niedzielne ciasto do kawy, jak i prezent dla ukochanej osoby. Czasem warto zaskoczyć bliskich takim słodkim prezentem. Słodkim, ale bez dodatku cukru, bo w tej wersji Ewa Wachowicz dodaje ksylitol. - Ma mniej kalorii i nie podnosi tak poziomu cukru we krwi - tłumacz prowadząca program "Ewa Gotuje".

Reklama

Co jeszcze wyróżnia szarlotkę? Słony karmel. Jabłka w jego towarzystwie smakują wyjątkowo. Przekonajcie się sami! Oto przepis.

Zdjęcie Szarlotka w słoikach / materiały prasowe

Szarlotka z kruszonką w słoiku - składniki

Składniki na ciasto:

100 g mąki

80 g ksylitolu

100 g masła

2 łyżki płatków migdałowych

Składniki na masę:

4 jabłka

1 łyżka oleju kokosowego

garść rodzynków

cynamon

sok z 1/2 cytryny

Składniki na solony karmel:

½ szklanki cukru trzcinowego

1 puszka mleczka kokosowego

1 łyżka oleju kokosowego

sól gruboziarnista lub w płatkach

Polecamy również: Idealne ciasto na pierogi według Ewy Wachowicz. Kluczowe "zaparzanie"



Przygotowanie szarlotki w słoiku. Przepis Ewy Wachowicz

Mąkę wysyp na stolnicę, dodaj ksylitol i zimne masło. Wysiekaj. Dodaj do tego płatki migdałowe i zagnieć. Następnie ciasto przełóż na blachę wyścieloną papierem do pieczenia i rozwałkuj. Piecz przez 12-15 minut w temp. 180 st. C. Po tym czasie wystudź i pokrusz. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce o jarzynowych oczkach. Na patelni rozgrzej olej kokosowy. Wrzuć starte jabłka, dodaj do nich rodzynki i przypraw cynamonem, skrop sokiem z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszaj i podsmaż. Na drugiej patelni roztop cukier. Zdejmij z ognia i wlej mleczko kokosowe (tylko gęstą zawartość puszki - bez wody). Dodaj olej kokosowy. Wymieszaj. Gdy wystygnie, dodaj sól. Na dno słoiczka wsyp troszkę kruszonki. Nałóż jabłka, na jabłka solony karmel. Następnie ponownie kruszonkę, jabłka i karmel. Na samej górze umieść kruszonkę. Gotową szarlotkę w słoiku można udekorować miętą.

Spróbuj również: Karnawałowe słodkości od Ewy Wachowicz. Przygotuj zamiast pączków

Zobacz też, jak zrobić szarlotkę w szklance: