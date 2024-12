Połączenie kapusty z grochem jest niezwykle proste, jednak danie to wymaga odpowiedniego przygotowania. Do średnio kwaśnej kiszonej kapusty dodaje się łuskany groch, który warto wcześniej namoczyć na dzień przed gotowaniem. Alternatywnie możemy ugotować go z dodatkiem pół łyżeczki sody oczyszczonej - to znacznie przyspiesza proces mięknięcia i sprawia, że groch staje się lżejszy dla układu trawiennego. Co ciekawe, kapusta z grochem najlepiej smakuje dopiero na drugi dzień, kiedy wszystkie smaki się "przegryzą".