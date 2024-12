Nie każdy z nas miał możliwość samodzielnie nazbierać grzybów w sezonie jesiennym. Suszenie ich też zwykle wymaga czasu, odpowiedniego ich przygotowania, a także sprzętu. Ci, którzy nie mogą skorzystać ze zgromadzonych samodzielnie zapasów, z pewnością wybiorą się niebawem do sklepów spożywczych, by kupić gotowy susz. Wygodna forma pozwala na bezpieczne i długie przechowywanie grzybów, a przygotowanie ich do farszu pierogowego czy też na wigilijną zupę zajmuje tylko kilka chwil: susz należy namoczyć w misce z wodą, a następnie posiekać i w zależności od tego, co będziemy z nich przyrządzać: wrzucić na patelnię lub do gotującego bulionu. Zanim jednak to nastąpi, warto wiedzieć, jak wybrać dobre jakościowo grzyby, by już w domu, podczas przygotowań do Bożego Narodzenia, nie być niemiło zaskoczonym.