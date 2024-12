Z owocami, serem, czy z mięsem - pierogi możemy przygotowywać na różne sposoby, ale największą przyjemność z ich konsumowania uzyskamy dzięki perfekcyjnie wyrobionemu ciastu . A to z kolei powinno być elastyczne i delikatne niczym chmurka, zachowując przy tym odpowiednią sprężystość i wytrzymałość , tak by nie pękało pod naporem farszu.

Chcąc przygotować idealne ciasto na pierogi, warto sięgać po przepisy autorytetów kulinarnych, a do nich bez wątpienia zalicza się siostra Anastazja. Kluczem do sukcesu, zdaniem siostry, jest m.in. dobór odpowiedniej mąki i jej przesianie. Idealna mąka na ciasto do pierogów to typ 450-500. Koniecznie powinniśmy ją przesiać przez sito.