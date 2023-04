Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), nazywany również cebulą czarownic jest doskonale znany w kuchni i lecznictwie od wieków. Rośnie w lasach na terenie niemal całej Europy, a jego nazwa wzięła się stąd, że stanowi on jeden z ulubionych przysmaków niedźwiedzi.

Czosnek niedźwiedzi w ogóle nie przypomina wyglądem czosnku pospolitego. Posiada około 30-centymetrowe, jadalne liście, które są źródłem mikroelementów i witamin. Podobnie jak jego kuzyn - czosnek pospolity, wykazuje właściwości lecznicze i prozdrowotne.

Czosnek niedźwiedzi zawiera w sobie m.in. związki siarki, które obniżają ciśnienie krwi i chronią organizm przed miażdżycą. Ponadto pobudza on trawienie, działa antybakteryjnie, poprawia funkcjonowanie flory bakteryjnej jelit i wzmacnia odporność.

Zdjęcie Czosnek niedźwiedzi jest doskonałym uzupełnieniem wielu potraw, na przykład kanapek / 123RF/PICSEL

Czosnek niedźwiedzi w diecie

Czosnek niedźwiedzi może być doskonałym uzupełnieniem wielu potraw. Świetnie smakuje jako dodatek do twarogu, jajecznicy, różnego rodzaju past, sałatek i kanapek.

Istnieje jeszcze jeden, doskonały sposób na smaczne zajadanie się czosnkiem niedźwiedzim bez tracenia czasu na każdorazowe dodanie go do posiłku. O czym mowa? O maśle z czosnkiem niedźwiedzim.

Sposób przygotowania takiego masła jest banalny i ekspresowy.

Zdjęcie Masło z czosnkiem niedźwiedzim jest pyszne i zdrowe / 123RF/PICSEL

Jak zrobić masło z czosnkiem niedźwiedzim?

Składniki:

100 g masła

30 listków czosnku niedźwiedziego

łyżka oliwy

Czosnek dokładnie myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem, a następnie kroimy na małe kawałki. Czosnek niedźwiedzi przesypujemy do blendera i wlewamy łyżkę oliwy. Włączamy blender i miksujemy czosnek z oliwą. Zawartość przekładamy do pojemnika, dodajemy miękkie masło i energicznie oraz dokładnie wszystko mieszamy. Wkładamy do lodówki, by masło stwardniało. Smacznego!