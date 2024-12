Te pierniczki możesz śmiało zajadać, nawet będąc na diecie. Pyszne i zdrowe

Jak pogodzić dietę i mocne postanowienie o zrzuceniu kilku kilogramów z cieszeniem się smakiem świątecznych wypieków? To możliwe! Ten przepis na fit pierniczki łączy w sobie zarówno smak jak i mniejszą zawartość tuczących składników. Do tego nie muszą mięknąć, bo nadają się do zjedzenia od razu po upieczeniu.