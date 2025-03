"Mój syn również to danie uwielbia, a ja chętnie je robię, a to z wanilią, a to z cynamonem, a to z utartą czekoladą" - twierdzi kucharz. I dodaje: "Niby proste, ale za to doskonałe! Przywodzi wspomnienia, gdy na stołówce szkolnej chyba wszystkie dzieci się cieszyły, bo będą naleśniki z serem na słodko".