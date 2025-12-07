Spis treści: Dlaczego warto jeść kefir? Jak wykorzystać kefir w kuchni? Kefir w wersji wytrawnej. Z czym go łączyć?

Dlaczego warto jeść kefir?

Kefir to jeden z najzdrowszych produktów nabiałowych. Powstaje w wyniku fermentacji mleka i jest źródłem naturalnych probiotyków wspierających pracę jelit. Ponadto zawiera tłuszcze, białko i węglowodany. To produkt doskonały dla osób borykających się z problemami trawiennymi, jak również tych odchudzających się. Jest bowiem niskokaloryczny, a zarazem sycący. Ponadto stanowi źródło witamin (B2 i B12), minerałów (wapnia, magnezu), a jego spożywanie wspiera układ odpornościowy. Oprócz tego świetnie gasi pragnienie i nawadnia, dlatego poleca się go pić szczególnie latem, w czasie upałów.

Drożdże i bakterie zawarte w kefirze nadają mu kwaskowaty smak, przez co nie każdemu smakuje. Wystarczy jednak dodać do niego kilka składników, aby stworzyć pyszny i wartościowy posiłek. Kefir możesz jeść nie tylko jako przekąskę, ale także dodawać go do dań głównych - również tych na ciepło. Co zatem można zrobić z kefiru?

Jak wykorzystać kefir w kuchni?

Kefir może być składnikiem potraw wytrawnych jak i deserów. Jeśli nie lubisz wypijać go "solo", wystarczy, że dodasz do niego świeże owoce, orzechy, pokruszoną gorzką czekoladę i płatki owsiane, aby stworzyć pełnowartościowe śniadanie. Produkt ten sprawdzi się również doskonale jako składnik racuchów, placuszków, naleśników, gofrów, muffinek i różnego rodzaju wypieków. Posłuży również jako baza do koktajli i sorbetów. Kefir to zdecydowanie zdrowsza opcja, aniżeli mleko UHT.

Placki ziemniaczane z dodatkiem kefiru są mniej kaloryczne, bo nie wchłaniają tak dużo tłuszczu LEONID SHTANDEL 123RF/PICSEL

Kefir w wersji wytrawnej. Z czym go łączyć?

Kefir może być również doskonałym dodatkiem do zupy - np. chłodnika. Na jego bazie możesz również przygotować lekkostrawny sos czy dip i stosować jako zamiennik majonezu. W towarzystwie kefiru świetnie smakują też świeżo ugotowane ziemniaki z koperkiem i jajkiem sadzonym. Możesz również dodać go do białego sera, posypać szczypiorkiem i solą - wówczas stworzysz pyszne i zdrowe smarowidło do pieczywa. Kefir sprawdzi się także jako składnik placków ziemniaczanych - jego dodatek do masy sprawi, że placki nie będą tak intensywnie wchłaniać tłuszczu podczas smażenia.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

