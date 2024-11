W czym moczyć śledzie? Wypróbuj prosty patent. Będą delikatne i smaczne

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia słowo "ryba" jest odmieniane przez wszystkie przypadki. W tym czasie chętnie serwujemy potrawy, w których odgrywa główną rolę. Oprócz karpia popularnością cieszą się również śledzie. Co roku szukamy więc patentów na to, by wyszły jeszcze lepiej niż rok temu. Pierwszy krok: pozbycie się nadmiaru soli. Pomoże w tym prosty patent. Nie, nie chodzi wyłącznie o wodę i mleko.