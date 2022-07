Twoi domownicy pokochają racuchy bez jajek. O ten przepis będą prosić cię wszyscy znajomi. To idealna propozycja na wakacyjny lunch z rodziną i przyjaciółmi.

Puszyste racuchy drożdżowe - składniki

1,5 szklanki ciepłego mleka;

2 łyżki stopionego masła;

50 g drożdży w kostce;

3 szklanki mąki;

3 łyżki cukru;

łyżeczka spirytusu;

cukier wanilinowy.

Zdjęcie Puszyste racuchy przypadną do gustu wszystkim domownikom / 123RF/PICSEL

Oprócz tego potrzebny będzie olej do smażenia, jabłka (jeśli chcemy by nasze racuchy miały owocowy środek) oraz cukier puder do przyprószenia nim gotowych placuszków.

Puszyste racuchy bez jajek - sposób przygotowania

Przygotowanie puszystych racuchów dobrze jest zacząć od podgrzania mleka oraz rozpuszczenia masła. Obie czynności wykonujemy na małym palniku lub najniższej mocy płyty. Mleko nie ma się zagotować a jedynie podgrzać. Następnie przelewamy część do miseczki z rozdrobnionymi drożdżami i dodajemy po łyżce mąki oraz cukru. Pozostawiamy drożdże do wyrośnięcia. Aby stało się to szybciej, miseczkę możemy wstawić do większego naczynia z ciepłą (ale nie gorącą!) wodą.

Kiedy drożdże wyrastają, możemy zmieszać w osobnym naczyniu pozostałe składniki, na koniec dodając wyrośnięty rozczyn. Zagniatamy ciasto, przykrywamy je ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu ciasto trzeba raz jeszcze przemieszać i odstawić na chwilę (powtórzyć dwa razy). W międzyczasie możemy przygotować jabłka, które będą stanowiły nadzienie naszych racuchów. Po powtórzeniu cyklu dwa razy możemy przejść do smażenia placuszków. Usmażone na rumiano racuchy wyciągamy na ręcznik papierowy, następnie przekładamy na talerz i posypujemy cukrem pudrem.