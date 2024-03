Dlaczego nadmiar soli szkodzi?

Jest powszechnie dostępna i tania. Wielu z nas odruchowo sięga po solniczkę, gdy potrawa na talerzu wydaje się nijaka i mdła. Jest to jednak zgubny nawyk. Co prawa sól stanowi źródło sodu, będącego kluczowym składnikiem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, lecz nadmiar soli w diecie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że spożycie soli nie powinno przekraczać 5-6 gramów na dobę. Odpowiada to jednej płaskiej łyżeczce. Tymczasem w Polsce spożycie przekracza normy nawet dwukrotnie, a popularna przyprawa znajduje się w wielu produktach, których używamy do przyrządzania posiłków. Z czym się to wiąże? Nadmiar soli w jedzeniu może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca i udaru mózgu. Poszukiwanie alternatyw staje się więc ważną kwestią zdrowotną.

Jak gotować ziemniaki bez soli?

Wsypanie soli do gotujących się ziemniaków to dla wielu kucharzy odruch. Rezygnacja z tej przyprawy nie musi jednak oznaczać skazania się na mało wyraziste i mdłe posiłki. Potraktujmy to jako okazję do rozszerzenia swoich kulinarnych horyzontów. Bez obaw, nie musi to oznaczać większego zamieszania w kuchni.

Gotowanie ziemniaków to świetna okazja do eksperymentów w kuchni 123RF/PICSEL

Czym zastąpić sól podczas gotowania ziemniaków? Kulinarni minimaliści powinni wrzucić do garnka dwa lub trzy liście laurowe. Doskonale sprawdzają się w wytrawnych daniach, nadając im bogaty smak, w którym wyczuć można ostro-gorzkie nuty. Gotowane ziemniaki tylko zyskają na takim połączeniu.

Ugotuj ziemniaki w ziołowym wywarze. Będą o niebo lepsze niż z solą

Dopasowanie odpowiednich przypraw do gotowanych ziemniaków sprawi, że będą zarówno smaczne, jak i zdrowe. W kuchni ważne jest, aby łączyć przyjemne z pożytecznym. Tym bardziej że skomponowanie aromatycznego wywaru bez soli nie jest trudne i nie wymaga zaopatrywania się w egzotyczne produkty.

Ziemniaki nadal są obowiązkowym punktem obiadu w wielu domach 123RF/PICSEL

Do garnka z ziemniakami dorzuć rozmaryn, lubczyk i czarny pieprz w ziarnach. Już podczas gotowania poczujesz w kuchni kuszący aromat. Degustacja tylko utwierdzi cię w przekonaniu, że alternatywy dla soli to strzał w dziesiątkę. Oprócz tego do gotowanych ziemniaków pasują też oregano i mieszanka ziół prowansalskich. Nie miej oporów przed dodaniem czosnku — świeżego lub suszonego.