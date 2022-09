Siemię lniane to niewielkie ziarenka lnu pospolitego o brązowej lub lekko złotawej barwie. Zalicza się je do tzw. superfoods, czyli zdrowej żywności posiadającej cenne właściwości prozdrowotne. Posiada pozytywny wpływ na cały organizm, będąc uznawanym za zielarski produkt leczniczy.

Czy siemię lniane jest zdrowe?

Jak uspokoić się w kilka minut? Nasz mózg może nas zaskoczyć! Siemię lniane zjadano już przed 5 tys. lat w starożytnym Babilonie. Niewielkich rozmiarów nasiona do dziś wzbudzają spore zainteresowanie. Wszystko przez ich ogromne, prozdrowotne właściwości. Eksperci zalecają, aby dziennie spożywać około 1-2 łyżek siemienia lnianego, aby dostrzec korzystny wpływ na zdrowie.

Siemię lniane jest źródłem błonnika, kwasów tłuszczowych omega-3, substancji śluzowych, steroli roślinnych, aminokwasów, minerałów: magnezu, potasu, wapnia, manganu, miedzi, cynku i selenu oraz witamin: C, E, K i B oraz kwasu foliowego. Regularne spożywanie siemienia lnianego wspiera zdrowie układu trawiennego, pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, wpływa pozytywnie na gospodarkę hormonalną, wspomaga profilaktykę nowotworową, obniża poziom cholesterolu we krwi, wspomaga odchudzanie, a także ma korzystny wpływ na kondycję skóry i włosów.

Pomoże również na wiele innych dolegliwości, w tym przeziębienie, na które w okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni.

Domowy kisiel na ból gardła. Wystarczą trzy składniki

Zdjęcie Jesień to czas, kiedy warto włączyć siemię lniane do swojego menu / 123RF/PICSEL

W obliczu pojawiających się dolegliwości coraz częściej sięgamy po domowe receptury. "Babcine" sposoby, przygotowywane w większości przypadków z wykorzystaniem naturalnych składników, które nie obciążają żołądka, zyskują coraz szerszą rzeszę sympatyków.

W okresie jesienno-zimowym z pewnością szukać będziemy pomocy przy przeziębieniu. Zmiana pogody może bowiem dać się we znaki każdemu. Jak więc pomóc sobie w przypadku bólu gardła domowymi sposobami? Pomoże właśnie len.

Jak zrobić domowy kisiel z siemienia lnianego na ból gardła? Potrzebujemy:

1 szklankę wody,

2 łyżki nasion siemienia lnianego,

4 łyżki soku (najlepiej domowej roboty) z malin lub czarnego bzu.

Siemię lniane zalewamy szklanką przegotowanej, ciepłej wody. Gotujemy na ogniu przez około 5 minut. Następnie odcedzamy nasiona, dodając sok. Kisiel można wzbogacić dodatkowo niewielką ilością miodu. Tak przygotowany świetnie sprawdzi się w przypadku schorzeń górnych dróg oddechowych. Co więcej, wzmocni układ odpornościowy, nawilżając śluzówkę i przyczyniając się do szybszego powrotu do pełni sił.

