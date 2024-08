Lepiężnik (Petasites) to przedstawiciel rodziny astrowatych, rosnący na terenach wilgotnych, głównie w okolicach zbiorników wodnych. W Polsce najczęściej spotkamy go w rejonach górskich. Lepiężniki należą do najwcześniej zakwitających roślin. Co ciekawe ich kwiaty pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści, w okolicy marca i kwietnia. W Polsce możemy spotkać cztery odmiany lepiężnika: biały, różowy, kutnerowaty i wyłysiały.

Kluczową rolę w leczniczym działaniu lepiężnika odgrywają jednak seskwiterpeny, takie jak petazyna i izopetazyna. To one odpowiadają za efekty terapeutyczne, które obejmują działanie przeciwmigrenowe, przeciwalergiczne, przeciwbólowe, a także przeciwzapalne.



Dzięki swoim właściwościom lepiężnik zyskał uznanie w leczeniu migren. Regularne stosowanie preparatów zawierających wyciąg z tej rośliny może skracać czas trwania ataków migrenowych, zmniejszać ich częstotliwość oraz łagodzić ból. Chociaż mechanizm działania lepiężnika nie jest do końca znany, przypuszcza się, że wynika on ze zdolności do redukcji stanu zapalnego oraz skurczu naczyń krwionośnych w mózgu.



Lepiężnik jest także ceniony w leczeniu alergii sezonowych. Ekstrakt z jego korzenia potrafi hamować aktywność mastocytów, które są odpowiedzialne za objawy alergii, takie jak katar, kichanie czy świąd. Co ciekawe, badania wskazują, że działanie lepiężnika w walce z alergią może być bardziej skuteczne niż tradycyjne leki antyhistaminowe, a przy tym powoduje mniej skutków ubocznych.



Lepiężnik może być również stosowany jako środek uspokajający, wspierający układ nerwowy i pomagający w radzeniu sobie ze stresem. Jego działanie rozkurczowe przyczynia się do łagodzenia napięcia mięśniowego oraz bólu, przez co jest skutecznym środkiem w leczeniu skurczów i bólów menstruacyjnych.



W zależności od formy lepiężnik można stosować jako napar, ekstrakt, a także w postaci kapsułek czy tabletek. Napar w prosty sposób możemy przygotować w domu, zalewając szklanką wrzącej wody dwie łyżki kłączy tej rośliny. Po 30 minutach jest on gotowy do spożycia.