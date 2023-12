Kuchnia Sałatka jarzynowa w tej wersji zachwyci gości. Tak robi ją siostra Anastazja Sałatka jarzynowa, nazywana też po prostu sałatką warzywną to najbardziej popularna sałatka w Polsce, spożywana przez cały rok, ale najchętniej w święta - zarówno wielkanocne jak i bożego narodzenia. Jej pierwowzorem jest prawdopodobnie francuska sałatka „macédoine”, skłądająca z pokrojonych w równą kostkę warzyw i owoców. Zaczęła ona dość szybko ewoluować przez dodanie do niej innych warzyw i w tej postaci trafiła do Polski. Polacy zaczęli dodawać do sałatki marchew, seler, kalarepę, rzepę i zielony groszek, ale po 1945 roku produkty ograniczono głównie do warzyw korzeniowych.

Inne źródła przekonują, że sałatka jarzynowa pochodzi z Rosji i na początku składała się z ozorów, kaparów, sałaty, pikli i sosu o nieznanej dziś recepturze.

Sałatka jarzynowa "po polsku" przygotowywana jest zazwyczaj z gotowanych jarzyn takich jak marchew, pietruszka, seler i ziemniaki. Niektórzy dodają do niej gotowane na twardo jajka, zielony groszek oraz ogórki kiszone. No koniec dodaje się majonez, przyprawy, a czasem także musztardę.

Ile kalorii ma porcja sałatki jarzynowej?

Sałatka jarzynowa uważana jest za stosunkowo zdrową potrawę, ale warto pamiętać, że wszystko zależy od dodatków! W składzie sałatki jest bowiem tłusty i dość kaloryczny majonez - jedna łyżka majonezu ma 170 kcal i zawiera aż 20 g tłuszczu. Porcja sałatki jarzynowej z majonezem waży około 150 g i ma 210 kcal.

Majonez można oczywiście zastąpić np. lekkim i niskokalorycznym jogurtem naturalnym, ale w święta możemy zaszaleć i przygotować sałatkę z oryginalnego przepis. W Boże Narodzenie na pewno nie tuczy!

