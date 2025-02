Pizza niczym z włoskiej trattorii? To możliwe. Sekret tkwi w idealnym cieście. Jak sprawić, by było odpowiednio puszyste? Kluczem jest typ mąki. Jeśli do jego przygotowania wybierzesz mąkę ze sporą ilością glutenu (typ 650, 720), ciasto wyjdzie cienkie i kruche. Mąka o niższym typie sprawi, że ciasto wyrośnie idealnie puszyste, a później zachwyci lekkością smaku. Niezależnie od wyboru mąki, nim przystąpimy do przygotowywania ciasta, należy ją przesiać.