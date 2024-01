Spis treści: 01 Kilka słów o liściach laurowych

02 Herbata z liści laurowych na oczyszczenie organizmu

03 Jak przygotować i stosować herbatę z liści laurowych?

Kilka słów o liściach laurowych

Liście laurowe to suszone liście wawrzynu szlachetnego, rośliny pochodzącej z rejonu Morza Śródziemnego. W Polsce wawrzyn nie występuje, choć czasami uprawiany jest jako roślina pokojowa. W starożytnej Grecji liście laurowe znane były jako symbol uwielbienia i chwały, z czasem stały się jedną z najpopularniejszych przypraw wykorzystywanych w kuchni. Wysuszone mają jasnozielony kolor i charakterystyczny, aromatyczny zapach. Najczęściej wykorzystuje się je do podkreślania smaku bigosu, rosołu, mięs, pasztetów, a także sosów i pieczeni. Dodaje się je również do marynat i zalew do marynowania warzyw.

Liście laurowe mają jednak jeszcze inne cenne zastosowania. Już w starożytności przygotowywano z nich napar, który był stosowany w medycynie ludowej. Liście wawrzynu wykazują bowiem szereg leczniczych właściwości.

Herbata z liści laurowych na oczyszczenie organizmu

Herbata, czyli napar z liści laurowych, to naturalny środek leczniczy, który może pomóc na wiele schorzeń. Zawarte w liściach olejki działają rozgrzewająco i napotnie, przez co mogą oczyścić organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Dodatkowo herbata z liści laurowych ma właściwości moczopędne, co wzmacnia działanie detoksykujące i korzystnie wpływa na pracę nerek i wątroby.

Zdjęcie Godzinę przed jedzeniem wypij ten napój. Wątroba ci podziękuje / 123RF/PICSEL

Herbata z liści laurowych a trawienie i odchudzanie

Napar z liści wawrzynu zwiększa również ilość wydzielanego kwasu żołądkowego, dzięki czemu usprawnia trawienie i przyspiesza metabolizm. Dlatego też picie takiej herbaty może pomóc w przypadku niestrawności, bólu żołądka i innych dolegliwości pokarmowych. Napar warto stosować również podczas diety odchudzającej, gdyż może pomóc w przyspieszeniu redukcji zbędnych kilogramów.

Herbata z liści laurowych obniża poziom cukru i cholesterolu

Wawrzyn szlachetny obniża również poziom cukru we krwi, więc herbata z liści laurowych polecana jest osobom chorującym na cukrzycę. Może ona także obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz zwiększać poziom „dobrego” cholesterolu HDL. Cukrzycy powinni jednak skonsultować z lekarzem przyjmowanie naparu z liści laurowych.

Na co jeszcze może pomóc herbata z liści laurowych?

Herbata z liści laurowych dzięki swoim właściwościom rozgrzewającym może również pomóc na reumatyczne bóle stawów. Warto także zastosować ją w przypadku bezsenności, gdyż świetnie wycisza, uspokaja i odpręża. Oprócz tego liście laurowe wykazują działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, więc przygotowany z nich napar można stosować w celu złagodzenia infekcji dziąseł i jamy ustnej. Można również zrobić z niego płukankę do włosów, aby poprawić ukrwienie skóry głowy i pozbyć się łupieżu.

Jak przygotować i stosować herbatę z liści laurowych?

Przygotowanie herbaty z liści laurowych jest niezwykle proste. Należy pokruszyć garść (ok. 5 g) liści i zalać je szklanką wrzącej wody. Następnie odstawić na 15 minut pod przykryciem i przecedzić. Aby napar miał mocniejsze działanie, można po zalaniu liści wrzątkiem gotować je przez ok. 5 minut, a następnie odstawić na 5-6 godzin w chłodne miejsce. Po tym czasie przecedzamy napój. Herbatę należy pić małymi łykami w ciągu dnia (nie więcej niż szklankę dziennie). Najlepiej stosować ją przez trzy dni, a następnie zrobić przynajmniej tygodniową przerwę. Napar można również stosować zewnętrznie w formie okładów na bóle stawów i kości.

Herbata z liści laurowych – przeciwwskazania

Liście laurowe mają cenne właściwości, ale też mogą wywoływać działania niepożądane. Ze względu na silnie działanie herbaty z wawrzynu należy zachować ostrożność podczas kuracji. Liście laurowe mogą bowiem zwiększać ryzyko krwawienia i krwotoku wewnętrznego, co jest ważne w przypadku osób mających problemy z krzepnięciem krwi i przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Herbata z liści laurowych może również wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, więc osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować jej stosowanie z lekarzem. U cukrzyków, którzy stosują leki obniżające poziom cukru, może zwiększać ryzyko hipoglikemii. Naparu z wawrzynu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią z powodu braku badań dotyczących wpływu na płód i rozwój dziecka. Nie powinno się również podawać herbaty dzieciom.