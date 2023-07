Bób jest bez wątpienia jednym z najsmaczniejszych i najpopularniejszych warzyw strączkowych, którego smakiem zajadamy się szczególnie latem. Jednak ile osób, tyle różnych przekonań co do konsumpcji tego przysmaku. Jedni skórkę zjadają, podczas gdy inni odkładają na bok i wyrzucają. Należysz do tego grona? Nigdy nie wyrzucaj skórek z bobu. Oto co możesz z nich przygotować.

Dlaczego warto jeść bób?

Bób, podobnie jak inne rośliny strączkowe, jest prawdziwą skarbnicą witamin i wartości odżywczych. To doskonałe źródło potasu, wapnia, magnezu, fosforu, żelaza, cynku, kwasu foliowego oraz aminokwasów. Co więcej, w swoim składzie zawiera sód i miedź, a także witaminy z grupy B oraz A i C.

Bób ceni się szczególnie ze względu na jego liczne właściwości lecznicze. Pomaga bowiem w leczeniu anemii, zmniejsza poziom złego cholesterolu, zmniejsza chęć podjadania, wspierając proces odchudzania, reguluje ciśnienie krwi oraz usprawnia pracę układu krążenia. U niektórych osób bób może jednak powodować dyskomfort trawienny. Nie poleca się spożywania bobu osobom cierpiącym na refluks żołądkowo-przełykowy, kamicę nerkową i choroby trzustki.

Zdjęcie Bób obniża ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i stabilizuje poziom cukru we krwi / 123RF/PICSEL

Co zrobić ze skórkami z bobu? Smaczna przekąska, której nie sposób odmówić

Wraz z rozpoczęciem lata bób coraz częściej gości na naszych stołach. Jest idealnym uzupełnieniem letniego obiadu, a w połączeniu z młodymi ziemniakami wręcz wpisał się w tradycję polskiej kuchni. Świetnie smakuje również solo, z dodatkiem stopionego masła i bułki tartej. Jego konsumpcja obrosła jednak gorącą dyskusją. Podczas gdy pewna rzesza Polaków zjada bób ze skórką, inni łupinę odrzucają, wrzucając wprost do kosza.

Tymczasem z łupinki bobu można stworzyć smaczną i zdrową przekąskę. Chipsy ze skórek bobu stworzymy w kilka chwil, bez najmniejszego trudu. Potrzebować będziemy:

2 szklanki gotowanych skórek bobu,

30 ml oliwy z oliwek,

2 łyżki mieszanki przypraw: słodkiej papryki, chili, czosnku granulowanego, cebuli w proszku, rozmarynu, oregano, suszonych pomidorów, soli i pieprzu.

Skórki osuszamy przy pomocy papierowego ręcznika, a oliwę mieszamy z przyprawami. Przygotowaną mieszanką polewamy skórki bobu i dokładnie mieszamy. Wykładamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Skórki nie powinny się ze sobą stykać.

Całość pieczemy przez około 7 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Po upływie tego czasu zawartość blachy mieszamy i pieczemy przez kolejne 3 minuty. Gotowe!

