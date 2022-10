Do czego służy wkładka w opakowaniu z mięsem? Mało kto zna jej prawdziwą rolę

Wkładka w opakowaniu z mięsem: Co to jest?

Spotkasz je w opakowaniach z rybami, drobiem, podrobami i surowym mięsem. Najczęściej mają biały kolor i wykonane są z chłonnego materiału. Wkładki w opakowaniu z mięsem fachowo nazywane są — podkładkami absorpcyjnymi, co nawiązuje do ich podstawowej funkcji. Jednak wkładki te pełnią jeszcze kilka innych ról, o których warto wiedzieć.



Do czego służy wkładka w opakowaniu z mięsem?

Podkładka absorpcyjna pełni trzy podstawowe funkcje w opakowaniu z mięsem:

wchłania krew i wilgoć, dzięki czemu mięso dłużej jest przydatne do spożycia,

dzięki temu, że wkładka w opakowaniu z mięsem wchłania wilgoć, drobnoustroje w mniejszym stopniu rozwijają się na mięsie — ma zatem pełnić funkcję antybakteryjną,

badania pokazują, że podczas kupowania mięsa klienci w dużej mierze zwracają uwagę na jego estetykę — dzięki podkładce absorpcyjnej surowe mięsa wydają się nam apetyczniejsze, bo nie są utaplane w wodzie i krwi.

Zdjęcie Podkładka absorpcyjna ma między innymi sprawiać, że surowe mięso będzie lepiej się prezentowało / 123RF/PICSEL

Podkładka absorpcyjna: Czy może być niebezpieczna?

Z czego zrobiona jest wkładka w opakowaniu z mięsem? Większość tego typu produktów wytwarza się z żelu krzemionkowego lub celulozy i powleka polietylenem. Jeśli przypadkowo podkładka absorpcyjna wpadnie nam do miski, w której przygotowujemy kotlety mielone czy inną potrawę, nie musimy się martwić — nie stanowi ona zagrożenia dla naszego zdrowia.

Gorzej, jeśli taka wkładka trafi na patelnię. Ten rodzaj tworzywa nie jest przeznaczony do podgrzewania, może więc uwalniać związku, które nie są dobre dla naszego zdrowia. Oczywiście, jeśli jest to sytuacja jednorazowa, podgrzana podkładka absorpcyjna nam nie zaszkodzi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie usuniemy jej na czas i plastik ulegnie stopieniu — takie mięso nadaje się do wyrzucenia.



