Kultowy sernik na zimno. Wzbogać 3 składniki dodatkami, a nadasz mu charakteru

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Tradycyjny sernik na zimno z serków homogenizowanych pojawiający się na stole to znak, że wiosna na dobre wkradła się do kuchni. To świetny patent na słodką przekąskę, która wprawdzie wymaga odrobiny cierpliwości, ale za to wynagradza efektami. Jak przygotować sernik na zimno, którego bazę tworzą serki homogenizowane? Podpowiadamy sprawdzony patent.