Który olej jest najlepszy do śledzi?

Śledzie dostępne w sprzedaży to zazwyczaj śledzie z olejem rzepakowym. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że olej rzepakowy posiada neutralny smak, a jego cena jest stosunkowo przystępna. Jeśli sami chcielibyśmy przyrządzić posiłek w postaci śledzi w oleju, wówczas warto sięgnąć po inny olej.

Odpowiednio dobrany olej do śledzi ma niebagatelny wpływ na ich smak. W zależności od tego, jakiego oleju użyjemy, może on całkowicie zdominować smak potrawy lub w subtelny sposób podbić jej walory smakowe.

Doskonałym wyborem będzie olej lniany. Taki olej sprawia, że w posiłku będzie wyczuwany, orzechowy aromat, a ponadto ryba nabierze delikatnej konsystencji, co z pewnością uprzyjemni jej spożywanie.

Ponadto olej lniany zawiera cenne kwasy omega-3 i omega-6 oraz witaminy w tym witaminę A, C, E oraz witaminy z grupy B, wspomaga trawienie i przyśpiesza metabolizm.

Jak zrobić śledzie w oleju lnianym?

Śledzie przekładamy do naczynia, zalewamy mlekiem i moczymy przez całą noc. Gdy śledzie będą już odpowiednio dobrze namoczone i pozbędziemy się z nich nadmiaru soli, należy je osuszyć ręcznikiem papierowym. Śledzie kroimy na mniejsze kawałki, cebulę siekamy w piórka i sparzamy ją zagotowanym octem. Do cebuli dodajemy przyprawy - liść laurowy, sól, goździki, ziele angielskie i pieprz.

Śledzie wraz z cebulą przekładamy do słoiczka i całość zalewamy olejem lnianym. Słoik zakręcamy i odkładamy do lodówki na dwa, trzy dni, by smaki się przegryzły.

