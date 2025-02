Pączki znane są w naszym kraju już od XII wieku, ale wtedy były one słoną zakąską podawaną do mięsiwa. Były znacznie twardsze niż te, które znamy dziś, okraszone skwarkami miały być "zagryzką" do wszelkiego rodzaju potraw mięsnych. Były pozycją obowiązkową na zastawionych suto stołach podczas wszelkich uroczystości.