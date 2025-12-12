Alternatywa dla klasycznego makowca

Tradycyjny makowiec w formie masywnej rolady ma swoje zalety, ale czasami warto spróbować innych rozwiązań. Drożdżowe zawijane bułeczki z nadzieniem nie są może nowością, ale w ostatnich czasach stały się szczególnie popularne. Prym wiodą oczywiście cynamonki i pistacjowe zawijasy "dubajskie", a w sezonie zawijane jagodzianki, ale możliwości jest oczywiście znacznie więcej, a masa makowa aż się prosi o taką oprawę.

Zgrabne bułeczki to zarazem porcje, dlatego przed przystąpieniem do prac dobrze jest przeliczyć, ile zawijasów potrzebujemy i ewentualnie dostosować przepis (np. wyciąć więcej cieńszych pasów).

Taka forma sprawia też, że aż się prosi, aby te bułeczki podawać na śniadanie lub na podwieczorek. Świetnie smakują podane ze szklaną ciepłego mleka, ale sprawdzą się też jako dodatek do kawy.

Zawijasy z makiem. Przepis

Składniki Na ciasto: 420 g mąki pszennej

70 g cukru

100 g roztopionego masła

200 ml ciepłego mleka

3 żółtka

20 g świeżych drożdży Na nadzienie: opakowanie masy makowej

Sposób przygotowania:

Zrób rozczyn: do pokruszonych drożdży wlej 100 ml mleka. Dodaj 1 łyżkę cukru i 4 łyżki mąki, wymieszaj. Przykryj i odstaw na ok. 15 min. Do przesianej mąki dodaj pozostałe składniki, wlej rozczyn. Zagnieć ciasto, wyrabiaj przez chwilę. Następnie umieść w misce, przykryj i odstaw w ciepłe miejsce na 60-90 min, by wyrosło. Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na prostokąt o wymiarach 45x35 cm. Ciasto posmaruj masą makową i zwiń w roladę. Pokrój w plastry po ok. 2,5 cm. Ślimaczki ułóż w formie wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryj i odstaw na ok. 20 min. Piecz ok. 20 min w temp. 180°C.

