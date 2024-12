Makowiec nie taki trudny jak go malują

Jeśli wydaje ci się, że twoje zdolności kulinarne są niewystarczające, by na święta zrobić makowiec, to czytaj dalej. Udowodnię ci poniższym przepisem, którego nauczyła mnie moja mama, że istnieje wersja makowca, która jest tak samo smaczna jak tradycyjny zawijaniec, a nie wymaga tak dużo pracy. Makowiec na kruchym spodzie, bo o nim mowa, to wariacja typowej rolady, która w wielu domach jest wręcz obowiązkową świąteczną pozycją w menu.