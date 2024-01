Faworki, inaczej chrust to słodkie, cienkie i chrupiące ciastka, których nazwa pochodzi od poznańskiej piekarni Fawor. To właśnie jej cukiernicy po raz pierwszy usmażyli faworki, które - jak podaje „legenda” - powstały przez zupełny przypadek. Młody cukiernik smażył pączki i przypadkowo wrzucił do rozgrzanego oleju wąski pasek ciasta. Gdy go wyjął, pasek ukształtował się w warkocz. Postanowił więc posypać go cukrem i zjeść - ku swojemu zaskoczeniu stwierdził, że ciastko jest pyszne.