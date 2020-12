Frytki z piekarnika, powstałe ze słodkich ziemniaków, różnią się w smaku od tych bardziej tradycyjnych, mają też nieco inną konsystencję. Warto jednak spróbować, ponieważ są zdrowszą i bardziej oryginalną wersją popularnej przekąski.

Składniki 1-2 bataty

oliwa z oliwek

sól, pieprz

majeranek

oregano

Bataty kroimy na frytki i wkładamy do foliowego woreczka/woreczków. Umieszczamy je w zamrażalniku. Gdy będą już zamrożone, wyjmujemy je, wyciągamy z woreczka, smarujemy niewielką ilością oliwy i obsypujemy przyprawami.



Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Zapiekamy frytki ok. 25 min. w temp. 180 stopni.



RADA: Dzięki mrożeniu frytki staną się chrupiące. Jeśli wolimy, by były bardziej miękkie (to cecha charakterystyczna batatowych frytek z piekarnika), pomijamy ten krok.