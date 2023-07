Lody są kalorycznym deserem z powodu dużej zawartości tłuszczy, cukrów, mleka, śmietanki. Okazuje się jednak, ze te wysokokaloryczne składniki można z powodzeniem zastąpić mniej energetycznymi odpowiednikami, co sprawi, ze lody będą znacznie bardziej dietetyczne.

Zamiast śmietanki warto wybrać odtłuszczone mleko, zamiast cukru - naturalny słodzik np. ksylitol lub erytrol. Fani tego mrożonego deseru, którzy są na diecie, nie muszą jednak z niego całkowicie rezygnować. Istnieje kilka naprawdę pysznych przepisów na niskokaloryczne lody, które można przygotować w domowym zaciszu. Oto najsmaczniejsze z nich:

Proste lody bananowe. Bez maszynki i jajek

Zdjęcie Lody bananowe w wersji fit są jedną z najprostszych w przygotowaniu mrożonych przekąsek / Getty Images

Jednym z najprostszych, a zarazem niskokalorycznych i łatwych w wykonaniu są lody bananowe. Z powodzeniem można je również przygotować w kilku wersjach smakowych. Do ich przygotowania potrzebne będą banany oraz dwie łyżki mleka, śmietanki, bądź jogurtu. Jak zrobić fit lody bananowe? Potrzebujemy:

2-4 dojrzałe banany

kilka łyżek mleka, śmietanki, bądź jogurtu

owoce i przyprawy do smaku - maliny, borówki, czekolada, cynamon

Przygotowanie fit lodów bananowych:

1. Banany obierz i pokrój w plasterki.

2. Następnie przełóż je do naczynia i wsadź do zamrażalki na co najmniej kilka godzin. Banany będą najlepiej nadawać się na lody po dłuższym czasie mrożenia.

3. Po wyjęciu z zamrażarki dodaj do nich kilka łyżek mleka, śmietanki, czy jogurtu, ulubione owoce i zblenduj.

4. Lody podawaj tuż po zblendowaniu, ponieważ w zamrażarce już po dwóch godzinach zamarzną "na kość". Jedna gałka takich lodów ma około 50 kcal.

Orzeźwiający sorbet zero kalorii. Wystarczą dwa składniki

Zdjęcie Lody sorbetowe to jedne z najbardziej orzeźwiających propozycji / Getty Images

Lato to również sezon na owoce. Jednym z tych ulubionych tą porą roku są maliny. Z tych słodkich owoców można przygotować pyszne lody sorbetowe. Do ich przygotowania potrzebne będą:

garść malin

jedno kiwi

słodzik (np. erytrol bądź ksylitol)

łyżka mleka

Przygotowanie:

1. Kiwi pokrój w kosteczki i zblenduj razem z pozostałymi składnikami.

2. Następnie przelej do foremek do lodów i włóż do zamrażarki na kilka godzin. Jedna porcja takich lodów będzie mieć jedynie około 30 kcal.

Domowe lody mango-kokos. Ten zdrowy deser jest hitem sieci!

Zdjęcie Lody fit mango-kokos to hit tego lata! / Getty Images

Ten przepis na lody w wersji dietetycznej o smaku mango-kokos w ostatnim czasie podbił sieć. Wszystko ze względu na to niecodzienne połączenie smaków i niewielką kaloryczność. Do ich przygotowania potrzebne będą:

opakowanie jogurtu typu "skyr"

1/2 szklanku pulpy z mango

dwie łyżeczki wiórek kokosowych

do smaku - słodzik (np. erytrol, ksylitol)

Przygotowanie:

1. Pulpę z mango i wiórki kokosowe zblenduj razem.

2. Następnie wlej do foremek na lody i włóż do zamrażarki na minimum 4 godziny. Po tym czasie będą gotowe do spożycia. Jedna porcja takich lodów ma około 100 kcal.

By cieszyć się smakiem lodów nie trzeba wcale rezygnować z diety. Fit lody stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które chcą ograniczyć kaloryczne spożycie, dbać o swoją sylwetkę i zachować zdrową dietę, jednocześnie ciesząc się smakiem i przyjemnością spożywania tego mrożonego deseru.

