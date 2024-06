Przygotowana ze świeżych jajek puszysta jajecznica to jedno z najprostszych, a zarazem mocno sycących dań. Szczególnie polecana osobom będącym na diecie. Jeśli chcemy, by miała jak najlepszy wpływ na zdrowie, lepiej wyeliminować z niej sporą porcję tłuszczu, najczęściej w postaci masła, a w zamian zastąpić je warzywami i ziołami. Osobom, które chcą nadać jajecznicy nieco egzotycznego posmaku, a dodatkowo sprawić, że kolor stanie się intensywniejszy, polecamy dodatek kurkumy.

Ostryż długi, nazywany także indyjskim szafranem lub potocznie kurkumą, to przyprawa o wielu właściwościach. Na pierwszy rzut oka może do złudzenia przypominać imbir, jedynie o niewielkim rozmiarze. Za walorami zdrowotnymi oraz przyciągającym wzrok kolorem stoi kurkumina, zaliczana do związków polifenolowych. To jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który wykazuje silne działanie: