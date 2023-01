Ziemniaki jeszcze nigdy nie były tak puszyste. Wystarczy dodać popularny napój

Kuchnia

Ziemniaki są jednym z najpopularniejszych dodatków do dań, jakie lądują na naszych stołach. Zachwycają smakiem, ale również lekkością i aksamitnością. Jak zrobić naprawdę puszyste ziemniaki? To nic trudnego. Wystarczy dodać do nich szklankę popularnego napoju.

Zdjęcie Ziemniaki są jednym z najpopularniejszych dodatków do dań / 123RF/PICSEL