Żółciak siarkowy już pojawił się w polskich parkach. Czy można go jeść?

Kuchnia

Żółciak siarkowy to pospolity grzyb, którego spotkać można w parkach, ogrodach czy sadach. Choć na pozór wygląda groźnie, to szkodzi tylko zaatakowanym przez siebie roślinom. Ludzie mogą go jeść, ale muszą pamiętać o jednej, ważnej zasadzie!

Zdjęcie Żółciak siarkowy rośnie na drzewach, ale po obróbce jest jadalny! / Marek Bazak / East News