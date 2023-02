Tomasz Sekielski osiągnął imponujące efekty odchudzania dzięki kilku czynnikom. Jego metamorfoza to efekt rygorystycznej diety, wysiłku fizycznego, a także operacji zmniejszenia żołądka. Sam jednak przyznaje, że zabieg to nie wszystko, a jego przepisem na sukces jest zdrowa i zbilansowana dieta. Jednym z ulubionych dań dziennikarza okazała się zupa buraczana. Przepis, którym podzielił się Tomasz Sekielski funkcjonuje w różnych wersjach, my podajemy jedną z nich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Francja: Ostatnia tradycyjna wytwórnia wachlarzy w Paryżu Deutsche Welle

Zobacz również: Usunęła z diety jedną potrawę. Dziś ma 63 lata i ciało nastolatki

Reklama

Ta pyszna i pełna aromatu potrawa nie tylko zapewnia spektakularne efekty odchudzania, ale również jest źródłem wielu witamin i składników odżywczych, dzięki czemu doskonale odżywia organizm i zapewnia dobre samopoczucie. Ta prosta w przygotowaniu zupa jest świetnym pomysłem na zdrowy i niskokaloryczny obiad.





Przepis na zupę buraczaną Tomasza Sekielskiego

Składniki:

0,5 kg buraków

2 marchewki

1 cebula

1 jabłko

1 papryka czerwona

400 g pomidorów z puszki

2 pietruszki

2 łyżki oliwy z oliwek

1,5 l wody

pestki dyni



Na rozgrzanej w garnku oliwie należy najpierw zeszklić cebulkę, a następnie dodać do niej pokrojoną paprykę. Całość smażyć przez ok. 5 minut. Następnie do garnka należy dodać obrane i pokrojone w kostkę buraki, marchewkę, jabłko i pietruszkę. Do podsmażonych warzyw dodaje się pomidory, a następnie całość zalewa wodą i gotuje przez około godzinę. Ostatnim etapem przyrządzania zupy jest blendowanie całości, aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Zupę warto udekorować prażonymi bez dodatku tłuszczu pestkami dyni, które podniosą walory smakowe i wartość odżywczą potrawy.

Zobacz również: Pij codziennie przed posiłkiem. Genialny sposób na płaski brzuch

Dlaczego warto jeść buraki?

Buraki są nie tylko smacznym, ale i bardzo pożywnym warzywem. Bogactwo witamin, minerałów i antyoksydantów sprawia, że buraki wzmacniają organizm, zwiększają odporność człowieka, korzystnie wpływają na trawienie, a także zapobiegają powstawaniu wielu chorób w tym nowotworów. Są niskokaloryczne, a zawarty w nich błonnik zmniejsza apetyt, dzięki czemu buraki doskonale wspomagają proces odchudzania. Dodatkowo mają wszechstronne zastosowanie w kuchni, a sposobów na ich przyrządzenie jest naprawdę wiele. Z tych powodów warto wprowadzić buraki do codziennej diety.