Puchowy, pikowany płaszcz wraz z nadejściem nieco chłodniejszych dni stał się obowiązkowym wyposażeniem niemal każdej szafy. Spełnia jedno, podstawowe zadanie - ochrania przed zimnem, zapewniając komfort i wygodę. Przez to bywa uwielbiany przez wiele z nas, niezależnie od wieku i stylizacyjnych upodobań.

Na czele listy najczęściej wybieranych triumfy święci już jednak od wielu, długich sezonów - przez co dla niektórych jest już nieco "opatrzony" i zwyczajnie nudny. Czym więc zastąpić pikowany płaszcz lub puchową kurtkę? Gwiazdy mają na to swój sposób.

Jakie płaszcze modne na jesień 2024? Skóra dochodzi do głosu

Stanowi prawdziwą tarczę przed wiatrem, kumulując ciepło - przez co z powodzeniem zastąpi trencz czy zimową puchówkę. Zachwyca przy tym designem i uwodzi formą - bo jest niecodzienny, a przez to kobiecy i elegancki. Trendsetterki już dawno straciły dla niego głowę.

Skórzany płaszcz, wyglądem do złudzenia przypominający wygodny trencz, jest jednym z najgorętszych odkryć it-girls. Mimo iż stanowi powrót do estetyki lat 90., jest kolejnym trendem, który podbił serca projektantów na całym świecie. Pokochały go również gwiazdy - na czele z Anną Lewandowską.