Spis treści: 01 Płaszcz z kożuchem - jak nosić taki ciuch?

02 Płaszcz z kożuchem - gdzie kupić na wyprzedaży

Płaszcz z kożuchem - jak nosić taki ciuch?

Płaszcz z kożuchem to uniwersalny element garderoby. Można go nosić naprawdę na wiele sposobów.

Popularny już dekady temu kożuszek to świetny pomysł na zimową stylizację. Połącz go z granatowymi dżinsami i grubym golfem, dorzuć widoczne kolczyki i sportowe obuwie - przyjaciółki na kawie będą podziwiać twoje wyczucie stylu. Narzuć kożuch na zwiewną sukienkę i leć na randkę - będziesz wyglądała jak modowa blogerka.

Możesz też podejść do kożucha dosłownie i dodać do niego kapelusz i kowbojki. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że wiesz, co w modzie piszczy.

Zdjęcie Beata Ścibakówna / MWMedia

Nawet na przykładzie Beaty Ścibakównej widać, że da się go "ograć" za każdym razem inaczej.

Przed studiem Dzień dobry TVN aktorka pojawiła się w stylizacji łączącej płaszcz z różowym krótkim kardiganem z bardzo ozdobnymi guzikami i połyskującymi cekinami spodniami. Swobodna fryzura i okulary przeciwsłoneczne dodają temu lookowi luzu. Na Instagramie gwiazdy widzimy jeszcze inne ujęcie tego samego płaszcza. Beata Ścibakówna ma pod nim stylizację składającą się z czarnego swetra, czarnej skórzanej spódnicy i czarnych kozaków przed kolano. I znów - wersja bardziej elegancka, nawet do biura, w połączeniu z kożuchem wygląda świetnie.

Płaszcz z kożuchem - gdzie kupić na wyprzedaży

Przed nami jeszcze kilka miesięcy chłodów, jeśli więc jeszcze nie zaopatrzyłaś się w porządny płaszcz, to teraz jest ku temu świetna okazja. Tuż po świętach ruszyły wyprzedaże i można upolować naprawdę niezłe perełki. Warto wiedzieć, że kożuchy występują nie tylko w wersji długiej. Niezwykle modne są też te krótkie - bardzo chętnie noszą je teraz młode dziewczyny, ale świetnie wyglądają w nich panie w każdym wieku.

W Stadiviariusie kożuszek kupisz już za 349 zł. W Reserved niemal identyczny, jak ten Beaty Ścibakównej, bardzo dobrej jakości znajdziesz za 299 zł (zdjęcie poniżej).

Zdjęcie Kożuch Reserved / materiały prasowe