Oto kolor, który musisz mieć w szafie. "Pomidorowy" trend jest hitem

Latem furorę na świecie zrobił nowy modowy trend, nazwany tomato girl. Teraz, gdy za oknem mróz i śnieg, modowe influencerki próbują go odświeżyć, wykorzystując do stylizacji czerwony total look. Jak nosić tomato girl i czym się zainspirować?

Zdjęcie Jessica Simpson w czerwonym płaszczu / DK / SplashNews.com/East News / East News