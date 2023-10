Modne bomberki powracają

Najpierw "suknia zemsty", a teraz to. Znów ubrała się jak księżna Diana. Ten look już jest hitem Bomberka to kurtka, której protoplastą była... męska pilotka. Piloci potrzebowali bowiem ubrań zapewniających odpowiednią ochronę przed zimnem i wiatrem, a noszone przez nich wcześniej płaszcze były wyjątkowo niefunkcjonalne. W 1917 roku powstały więc skórzane pilotki - krótkie, ale ciepłe kurtki, z których jako pierwsi korzystali żołnierze amerykańskich sił powietrznych.

Już pod koniec lat 70. bomberki stały się ulubionym elementem garderoby członków wielu subkultur. Nosili je scooterboysi czy punkowcy, ale szybko zyskały też sympatię gwiazd Hollywoodu. To właśnie one wylansowały je jako jedne z najmodniejszych kurtek świata.

Jak nosić bomberki?

Dziś bomberki rzadko przypominają pilotki sprzed lat - to zazwyczaj krótsze kurtki, zapinane na zamek i posiadające ściągacze na wysokości talii i na końcu rękawów oraz dwie kieszenie po bokach. Bomberki nie mają też kołnierzy, w przeciwieństwie do wspomnianych pilotek. Cechuje je za to uniwersalny krój - mogą je nosić zarówno mężczyźni jak i kobiety, tym bardziej, że pasują dosłownie do wszystkiego!

Chociaż na początku bomberki noszone były głównie ze spodniami, to można je zestawiać z sukienkami, szortami i spódnicami. Styliści przekonują, że doskonale wpisują się w każdą stylizację - sportową, smart-casualową, a nawet bardzo elegancką!

Bomberki mają w swoich kolekcjach najważniejsze domy mody na świecie. Fankami tych kurtek są także gwiazdy takie jak np. jak Hailey Bieber, Dua Lipa, Pink, Halle Berry, a w Polsce Natalia Nykiel, Wiki Gabor czy Margaret. Jak je noszą?

Zdjęcie Viki Gabor uwielbia bomberki / Piotr Matusiewicz / East News

Zdjęcie Natalia Nykiel w pomarańczowej bomberce / Artur Zawadzki / Reporter

Bomberki są hitem tej jesieni. W "sieciówkach" kupisz je już za 51,90zł

Współczesne bomberki różnią się od siebie delikatnie krojem, mogą być też wykonane z różnych materiałów. W sklepach znajdziemy zarówno te bardzo klasyczne - czarne i zielone, jak i w mocnych, neonowych odcieniach. Bomberki znajdują się w ofercie większości polskich sieciówek - wybrałyśmy dla was kilka najciekawszych propozycji w konkurencyjnych cenach.

Reserved oferuje spory wybór bomberek, w większości klasycznych, w beżu, czerni lub bieli. Ma w ofercie także zieloną bomberkę w bardzo korzystnej cenie.

Zdjęcie Screen: Reserved.com / materiał zewnętrzny

Zielone bomberki mają w swojej ofercie również Mohito i Sinsay. Co ciekawe, Sinsay postawił na klasykę i zgaszoną zieleń, a Mohito zaproponowało krótszą bomberkę w mocnym odcieniu tego koloru.

Zdjęcie Screen: Sinsay.com / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Screen: Mohito.com / materiał zewnętrzny

New Yorker postawił na klasykę i proponuje czarną bomberkę o prostym kroju, ale przygotował też coś dla kobiet spragnionych modowych eksperymentów. Marka ma w ofercie bardzo krótką kurtkę typu bomber w kolorze zgaszonej zieleni.

Na bomberki stawiają też tej jesieni H&M, Zara i Cropp.

Zdjęcie Screen: 2.hm.com / materiał zewnętrzny

Bomberki znajdziemy także w ofercie Bershki. Marka oferuje do wyboru białą, elegancką kurtkę o klasycznym kroju lub czarną bomberkę z efektem sprania.

Zdjęcie Screen: Bershka.com / materiał zewnętrzny

